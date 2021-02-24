Беринчик: я думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году

Украинский чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик заявил, что ему тяжело рассказать о своих планах на 2021 год, поскольку неизвестно, с кем будет встречаться американец Теофимо Лопес.

В интервью изданию suspilne.media он не стал отрицать, что хочет подраться с обидчиком украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. По мнению Дениса, его поединок против Лопеса возможен в 2022 году.

"Непонятно, будет ли реванш у Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом. Там еще есть такой Джордж Камбосос из Австралии, он – официальный претендент на титул IBF. Я в очереди, как и все мировые боксеры. Я думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как. А я пока неофициальный претендент. Пока еще не назначен бой, в котором я могу стать официальным претендентом. Я пока 3-й номер в рейтинге WBO и думаю, что в 2022 году состоится бой с Лопесом", – рассказал о ситуации Беринчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в следующем бою Денис подерется против обладателя пояса WBO Latino чилийца Хосе Санчеса. Стали известны дата и место проведения поединка.