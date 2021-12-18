Беринчик выехал на машине к рингу на бой с Чаниевым. Видео

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) эффектно вышел на бой против россиянина Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

33-летний уроженец Краснодона появился в образе эдакого Деда мороза, раздающего подарки зрителям. К рингу Беринчик подъехал на автомобиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями.

Например, перед своим крайним боем против румына Виорела Симиона (22-3, 9 КО) вышел в образе Супермена, а на встречу с Эктором Сармьенто появился в образе Халка. С мексиканцем Патрицио Лопесом Морено Дениса вывезли на бой в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" – Ганнибала Лектера. В апреле позапрошлого года Беринчик вышел в образе посетителя бани.

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В апреле 2018-го перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

В июне на бой с Хосе Прието украинец под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На бой с филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя СуперМарио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.