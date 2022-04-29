'А весь мир сидит и смотрит...' Американец из команды Усика высказался о войне в Украине

Катмен и помощник украинца Александра Усика (19-0. 13 КО) Росс Анбер назвал ужасным тот факт, что в XXI веке одна страна может напасть на другую и развязать войну. Американский специалист назвал трагедией события в Украине, но не стал называть Россию агрессором.

Как заявил Анбер в интервью YouTube-каналу Maestro A, больше всего от войны страдают мирные жители. При этом американец осудил запоздалую реакцию мировых лидеров на вторжение РФ и напомнил об агрессии своей страны в отношении Ирака.

Видео дня

"В Украине происходят ужасные вещи. Это трагедия. Очень грустно, что подобное происходит в наши дни. Страдают мирные люди, они гибнут. И больно думать о том, что в 2022-м году кто-то может просто вторгнуться в другую страну и начать бомбить все вокруг. А весь мир сидит и смотрит: "О, нет проблем". Подобные вещи были на Ближнем Востоке. Это неправильно", – сказал Анбер.

Напомним, накануне Соединенные Штаты Америки приняли закон о ленд-лизе для Украины, что упростит поставки оружия в нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Тайсон Фьюри заявил, что его не касается война в Украине накануне поединка против Диллиана Уайта. После победы над соотечественником Цыганский король отметил, что никогда не проведет бой с Александром Усиком.