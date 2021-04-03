Большой бокс на XSPORT. Фрэмптон и Херринг сразятся за пояс WBO

Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Джамал Херринг (22-2, 10 КО) вечером 3 апреля проведет защиту своего пояса. Соперником американца станет британец Карл Фрэмптон (28-2, 16 КО). В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT. Начало - в 23:10.

Изначально бойцы должны были выйти в ринг весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса поединок не состоялся. После этого Херринг провел успешную защиту пояса против Джонатана Окендо, тогда как Фрэмптон в седьмом раунде нокаутировал Даррена Трейнора. Позже в Top Rank попытались организовать бой в конце февраля 2021 года, однако британец травмировался, из-за чего противостояние вновь пришлось перенести.

Джамел Херринг был щедр на комплименты для своего оппонента. В интервью The Ring он объяснил, что отличает Фрэмптона от подавляющего большинства европейских бойцов:

Мне нужно было большое имя после первой защиты титула, и у Фрэмптона оно есть. Карл умелый боксер с хорошими ногами и защитой, в этом он отличается от типичных европейских парней, коих считают посредственностями здесь, в США

Карл Фрэмптон, в свою очередь, заявил, что не считает соперника ровней себе:

Опыт, вероятно, станет одним из тех факторов, которые и определят встречу. Очевидно, последнее слово останется за лучшим бойцом, и я считаю себя таковым, во всех отношениях. Однако мне еще предстоит доказать это, и я искренне верю в то, что смогу нанести ему урон. Поединок не будет близким

Как завершится бой? Узнаем совсем скоро!