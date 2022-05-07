В России назвали катастрофой и трагедией ситуацию с биатлоном
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев резко высказался о назначении Михаила Шашилова главным тренером в женской сборной России по биатлону. Такую ситуацию 59-летний Васильев назвал катастрофой.
По мнению титулованного советского биатлониста, худшего тренера в Российской Федерации просто нет.
"Его оставляют и еще ему в подмогу дают человека, который сам биатлонистом никогда не был, никого не подготовил и пошел в сборную. Ничего хорошего я от этого не жду. Я расцениваю это как трагедию российского женского биатлона", – цитирует Васильева "Матч ТВ".
Местные болельщики остались недовольны таким высказыванием эксперта.
Некоторые фанаты задаются вопросом, для чего вообще сборной РФ готовится к каким-то международным соревнованиям, если команда находится под санкциями из-за войны в Украине.
"Зачем сборная, если везде тотальный бан? Пускай сами готовятся. Зачем вбухивать бабло?" – пишут юзеры.
Пользователи с сарказмом отмечают, что для конкуренции с Эритреей и Белорусью тренер подойдет.
Отметим, российских и белорусских биатлонистов отстранили от международных соревнований из-за вторжения РФ в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион СССР по футболу в составе московских "Торпедо" и "Спартака" Анзор Кавазашвили устроил истерику из-за дисквалификации российских команд.