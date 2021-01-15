Украина вошла в топ-10 мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафете (4 х 7,5 км) на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в немецком Оберхофе.

Первым на дистанцию вышел Артем Тищенко и не сумел показать хороший результат. Он чисто отстрелял на первом огневом рубеже и использовал один дополнительный патрон на втором, но сильно уступил соперникам в скорости хода, в результате чего передал эстафету Дмитрию Пидручному на 21-м месте с отставанием в 1:04,1 от лидера.

Капитан нашей команды прекрасно прошел гонку, не допустив ни одного промаха на стрельбе и отыграв 15 позиций. Антон Дудченко, появившийся на дистанции после него, также отлично себя проявил, сохранив для Украины шестое место перед решающим отрезком (+1:56,1).

Артем Прима еще до первой стрельбы пропустил вперед российского биатлониста и использовал на ней один дополнительный патрон. Идеально выступление на втором рубеже позволило нашему соотечественнику финишировать шестым.

Первыми дистанцию прошли французские спортсмены, преодолев ее за 1:22:28. "Серебро" завоевали норвежцы (+4,2), а "бронзу" – итальянцы (+1:06,6).

Результаты мужской эстафеты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пидручный занял седьмое место в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира. Лучший результат среди украинок в женской гонке показала Юлия Джима.