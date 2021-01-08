Украина попала в топ-10 женского спринта на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины вошла в топ-10 женского спринта на 7,5 км, которым стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Юлия Джима, которая прошла первый огневой рубеж без промахов и допустила одну ошибку на втором. Это позволило ей поделить 10-е место с француженкой Анаис Шевалье-Буше с отставанием в 1:09,9 от лидера.

Кроме нее в гонку преследования квалифицировались Дарья Блашко (32-я позиция, 0 промахов), Елена Пидгрушная (53-я, 3 промаха).

Анастасия Меркушина и Екатерина Бех неудачно выступили на стрельбе. Они допустили по четыре и три ошибки на рубежах, соответственно, и не попали в топ-60.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф, которая преодолела дистанцию за 23:54. "Серебро" завоевала шведская спортсменка Ханна Эберг, а "бронзу" – австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Результаты женского спринта biathlon.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы финишировали последними Рождественской гонке преследования, а капитан нашей национальной команды Дмитрий Пидручный во второй раз подряд выиграл конкурс стрелков.