newspaper

Российская чемпионка мира по биатлону проговорилась, что ей мало заплатили за патриотизм к родине

Максим Иншаков
Биатлон
2 минуты
3,7 т.
Ульяна Кайшева

Чемпионке мира по биатлону-2017 в смешанной эстафете Ульяне Нигматуллиной (Кайшевой) стало стыдно называть сумму призовых от ее родной Удмуртии, которые она получила за медали Олимпиады-2022. 28-летняя россиянка завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете и серебряную в женской.

Ульяна Нигматуллина на вручении премий

В своем интервью Нигматуллина не стала называть точную цифру, но призналась, что она гораздо меньше 900 000 рублей (~$12600).

"Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки", – цитирует спортсменку "Матч ТВ".

Видео дня
Ульяна Нигматуллина

Российские болельщики высмеяли такую позицию титулованной атлетки.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, все российские медалисты Олимпийских игр в Пекине, не смогут получить обещанные призовые автомобили. Вместо эксклюзивных иномарок, обладатели наград Олимпиады-2022 получат денежную компенсацию в рублях.