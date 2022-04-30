Российская чемпионка мира по биатлону проговорилась, что ей мало заплатили за патриотизм к родине

Чемпионке мира по биатлону-2017 в смешанной эстафете Ульяне Нигматуллиной (Кайшевой) стало стыдно называть сумму призовых от ее родной Удмуртии, которые она получила за медали Олимпиады-2022. 28-летняя россиянка завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете и серебряную в женской.

В своем интервью Нигматуллина не стала называть точную цифру, но призналась, что она гораздо меньше 900 000 рублей (~$12600).

"Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки", – цитирует спортсменку "Матч ТВ".

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Российские болельщики высмеяли такую позицию титулованной атлетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, все российские медалисты Олимпийских игр в Пекине, не смогут получить обещанные призовые автомобили. Вместо эксклюзивных иномарок, обладатели наград Олимпиады-2022 получат денежную компенсацию в рублях.