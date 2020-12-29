Пидручный выиграл конкурс стрелков на Рождественской гонке

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный второй год подряд занял первое место на конкурсе стрелков в рамках Рождественской гонки, которая прошла в немецком Рупольдинге.

Следом за нашим соотечественником на пьедестале расположились итальянка Доротея Вирер и швейцарка Лена Хекки. Полностью шестерка лучших снайперов выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Пидручный (Украина);

2. Доротея Вирер (Италия);

3. Лена Хекки (Швейцария);

4. Михал Крчмарж (Чехия);

5. Бенедикт Долль (Германия);

6. Динара Алимбекова (Беларусь).

Как сообщал OBOZREVATEL, наша команда попала в пятерку сильнейших во время масс-старта на Рождественской гонке, но провалила гонку преследования из-за неудачной стрельбы и низкой скорости хода. По ее итогам украинская сборная заняла последнее место, опередив лишь Швецию, которая не финишировала.

Кубок мира по биатлону возобновится пятым этапом в немецком Оберхофе, который стартует с женского спринта на 7 км в четверг, 7 января.