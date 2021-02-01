Олимпийский чемпион из РФ о Губерниеве: чего он лезет?!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев ведет себя крайне непрофессионально, критикуя спортсменов и тренеров сборной по биатлону.

Такое мнение в интервью "Спорт день за днем" выразил олимпийский чемпион Владимир Аликин. Комментируя недавние высказывания журналиста о "бронзе" национальной команды на чемпионате Европы, которую тот назвал позором, знаменитый спортсмен отметил, что комментатор обязан свое мнение держать при себе.

"Меня давно уже коробит господин Губерниев! Даже Привалов сказал, что комментатор должен заниматься своим делом. Чего Губерниев лезет в формирование команды? Что он, ее тренирует? Этого ставить, а этого не ставить... Сказать про любого спортсмена, а потом типа извиниться. Это что профессионализм комментатора?! Что он из себя возомнил? Он же с этими спортсменами живет и работает. Создал свою команду. Пиарится. И тут же оскорбляет спортсменов. Это что, нормально?" – возмутился Аликин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия на последнем круге упустила "золото" одиночной смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону.