На Олимпиаде-2022 завершился биатлонный турнир. Как выступила Украина

Максим Иншаков
Биатлон
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Биатлон на Олимпиаде
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В Пекине завершился биатлонный турнир Олимпиады-2022. Стреляющие лыжники со всего мира разыгрывали медали в 11 дисциплинах: пять у мужчин, пять у женщин и одна в миксте.

Победу в неофициальном биатлонном медальном зачете добыла Норвегия: 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых наград. Второй стала Франция: 3 "золота" и четыре "серебра". Швеция заняла третью строчку (1+3+-0).

Всего награды завоевали представители 7 европейских стран. Кроме тройки призеров на подиум поднимались атлеты из Германии (1+0+1), ОКР (1+0+3), Беларусь (0+1+0) и Италия (0+0+1).

Сборная Норвегии победила в эстафете.
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Украина не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим выступлением нашей сборной стало 7-е место Юлии Джимы в масс-старте.

Юлия Джима.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям результаты украинцев на Олимпиаде-2022 (представлены лишь те спортсмены, кто вошел в тридцатку лучших).

Артем Прима.

  • 7-е место: Юлия Джима (масстарт)

  • 8-е: Юлия Джима (спринт)

  • 10-е : Юлия Джима (индивидуальная гонка)

  • 11-е: Ирина Петренко (индивидуальная гонка)

  • 13-е: Дмитрий Пидручный (спринт, гонка преследования), Юлия Джима (гонка преследования)

  • 15-е: Артем Прима (спринт)

  • 18-е: Дмитрий Пидручный (индивидуальная гонка), Артем Прима (гонка преследования)

  • 23-е: Антон Дудченко (гонка преследования)

  • 24-е: Анастасия Меркушина (спринт), Дмитрий Пидручный (масстарт)

  • 25-е: Анастасия Меркушина (гонка преследования)

  • 28-е: Артем Прима (масстарт)

Дмитрий Пидручный.

Украинские болельщики большие медальные надежды возлагали на эстафетную гонку, в которой "желто-синяя" сборная 4 года назад в Сочи взяла "золото".

Сборная Украины по биатлону (2018 год)

В Китае наша команда была представлена Ириной Петренко, Юлией Джимой, Анастасией Меркушиной и Еленой Билосюк заняла лишь 7-е место.

Киевлянка Джима не смогла повторить успех ОИ-2018.

В тоже время старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец остался доволен результатами своих подопечных на Олимпиаде-2022.

Джима на олимпийской трассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Велепец называл "сумасшедшей" ситуацию с коронавирусом в команде. Две наши спортсменки отбывали карантин, а запасная не успела прилететь к старту Олимпиады.

Заклик до вакцинації.
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