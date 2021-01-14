На Кубке мира по биатлону состоялся женский спринт: где Украина

Сборная Украины не очень удачно выступила в женском спринте на 7,5 км на Кубке мира по биатлону, которым продолжился шестой этап соревнований в немецком Оберхофе.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Юлия Джима, которая могла побороться и за самые высокие места, но два промаха на втором огневом рубеже отбросили ее на 24-ю позицию с отставанием в 1:24,1 от лидера. Валя Семеренко с одной ошибкой на стрельбе закончила гонку 28-й.

Елена Пидгрушная (3 промаха) и Вита Семеренко (2 промаха) расположились почти по-соседству на 62-м и 60-м местах, соответственно. Дарья Блашко не принимала участие в спринте из-за плохого самочувствия.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф, которая преодолела дистанцию за 22:33,8. "Серебро" завоевала итальянка Доротея Вирер (+9,3), а "бронзу" – спортсменка из Австрии Лиза-Тереза Хаузер (+12,6).

Результаты женского спринта biathlon.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный занял седьмое место в мужском спринте на 10 км, совершив фантастический рывок на последнем круге.