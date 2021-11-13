Женская сборная Украины готовится ко второму матчу отбора на Евробаскет

14 ноября сборная Украины проведет на выезде второй матч отбора на женский Евробаскет 2023. В этот раз команда Срджана Радуловича встретится с Финляндией (начало в 17:00), которая в первой игре квалификации уступила в гостях Литве (59:69). Сборная Украины, напомним, стартовала в отборе сенсационной домашней победой над Францией, финалистом прошлого Евробаскета (90:71).

Капитан сборной Украины Алина Ягупова: "По телу мурашки бегают до сих пор. Это шанс доказать, что можно играть душой, бороться и сражаться за каждый мяч. Доказать не только себе, но и всей стране. Для меня это очень большая победа. Я хочу, чтобы было не только мое имя, но и команда сборной. Это был большой шаг для всей страны. Супер эмоции".

Сборная Франции - действующий бронзовый призер Олимпийских игр, на ее счету семь подряд медалей на чемпионатах Европы, хотя пять раз на предыдущих турнирах команда уступала в финалах. А еще это пятая сборная рейтинга FIBA (Украина – 26-я).

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Конечно, следующий соперник, Финляндия, не так титулован, но не менее опасен. Впрочем, тренерский штаб и не рассчитывает, что после громкой победы их ждет легкая прогулка. Поэтому настраивает команду на то, что снова потребуется сыграть с максимальной самоотдачей. Что касается прогнозов, то аналитики Parimatch сейчас дают нашей команде 85% на победу.

Главный тренер сборной Украины Срджан Радулович: "Нужно серьезно восстановиться в Финляндию. У нас нет возможности расслабиться и сказать, что сегодня обыграли Францию ??и завтра будет легкая игра с Финляндией. Мы должны выкладываться на 100% в каждом матче".

Чтобы сыграть в финальной части, нам необходимо либо занять первое место в группе, либо стать одной из четырех лучших команд, которые займут вторые места. В общей сложности в квалификации 10 отборочных групп. При этом в рейтинге вторых команд групп не будут учтены результаты против сборных, занявших четвертые места в своих квартетах.