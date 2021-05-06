Важный матч "Прометея" и "Тернополя": анонс Суперлиги Париматч 6 мая

В четверг, 6 мая, в Суперлиге Париматч состоится важное с точки зрения турнирной таблицы противостояние "Прометея" и "Тернополя".

"Прометей" – "Тернополь"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Setanta Sports

Два из трех предыдущих поединков между командами закончились победой "Прометея". Подопечные Ронена Гинзбурга выиграли десять домашних матчей подряд и попробуют довести серию до одиннадцати в предпоследней игре регулярного чемпионата. Для гостей эта встреча станет последней перед началом плей-офф.

Клуб из Каменского ведет борьбу за второе место с "Днепром", но может оказаться и за пределами первой тройки, если потерпит два поражения в двух последних поединках, а "Запорожье" воспользуется осечками "Прометея".

"Тернополь" все еще может закончить сезон на четвертой позиции в случае победы над подопечными Гинзбурга и неудачи запорожцев в грядущем противостоянии с "Будивельником".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Химик" и "Днепр" выиграли свои матчи у "Черкаських Мавп" и "Харьковских Соколов" в двух поединках Суперлиги Париматч, которые состоялись 5 мая.