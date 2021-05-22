В шаге от финала: 'Киев-Баскет' сразится с 'Запорожьем' в полуфинале Суперлиги

Украинская Суперлига все ближе к своей кульминации – большинство команд преодолели первый четвертьфинальный барьер плей-офф и уже готовятся к полуфинальным битвам. Победителей ожидает финальная схватка, а проигравшие сойдут с дистанции и завершат сезон.

Соперниками первой полуфинальной пары стали одни из главных фаворитов сезона – столичный "Киев-Баскет", а также команда-открытие сезона в лице "Запорожья". Именно им предстоит определить сильнейшую команду, которая получи возможность сразиться за главный трофей всего сезона в украинском баскетболе.

"Киев-Баскет": слаженная игра и отсутствие проблем в четвертьфинале

Подопечные Айнарса Багатскиса в четвертьфинальной серии получили в соперники "Черкасские Мавпы", которые финишировали в регулярном сезоне на восьмой позиции. Несмотря на все опасения наставника киевлян, жёлто-чёрные достаточно легко справились с "Мавпами", не отдав команде из Черкасс ни одного матча. Сначала "Киев-Баскет" одержал уверенные две победы дома, а затем довел серию до логического завершения драматической выездной победой.

Киевляне очень вовремя активировали режим "плей-офф", демонстрируя слаженную игру, в которой каждый игрок органично смотрится на площадке и четко выполняет свою функцию. Отдельно стоит отметить легионерское трио Янг-Тибодо-Месси, а также ряд украинских игроков в лице Близнюка, Коренюка, Павлова, Крутоуса.

"Запорожье": впечатляющая победная серия и возможность реваншироваться

Однако впереди у столичного клуба куда более грозный соперник. Команда из Запорожья также не стала тратить дополнительные силы в серии против дебютанта Суперлиги "Тернополя", закрыв четвертьфинал с теми же тремя победами кряду.

Подопечные Валерия Плеханова сейчас находятся на пике своей игровой формы, имея в активе сумасшедшую серию из 11 побед подряд. Тернопольская команда ничего не сумела противопоставить MVP регулярного сезона Майку Кэффи, а также Маяускасу, Сизову и компании, попав под каток запорожцев.

Стоит напомнить, что ранее обе команды встречались на стадии полуфинала плей-офф Суперлиги. Тогда, два года назад, "Киев-Баскет" под руководством Евгения Мурзина, завершив регулярный чемпионат на 4 месте, противостоял победителям регулярного чемпионата.

Подопечные Валерия Плеханова были укомплектованы сильными легионерами, в частности Киндалом Хиллом, который уже в следующем сезоне защищал цвета киевлян.

Желто-черные были в статусе андердога этого противостояния, однако достаточно убедительно забрали серию со счетом 3-1 и вышли в первой свой финал в первом же сезоне после возрождения. Из того победного состава сейчас остался только один игрок – Павел Крутоус.

Спустя два года команды поменялись позициями – теперь уже "Киев-Баскет" забрал "регулярку", а "Запорожье" финишировали четвертыми. Однако сейчас это уже совсем ничего не значит – в плей-офф такие условности не играют роли.

Смогут ли запорожцы реваншироваться за полуфинал двухлетней давности или же "Киев-Баскет" подтвердит статус фаворита противостояния? Ответы на эти вопросы мы сможем узнать уже на следующей неделе.

Когда и где пройдут встречи?

Первые два матча полуфинальной серии состоятся 25 и 27 мая в столичном Дворце Спорта "Венето-Спорт". Старт обеих поединков запланирован на 19:00.

Затем как минимум один поединок будет сыгран в Запорожье, пройдет он 31 мая.

Напомним, что игру в Киеве могут посетить зрители в количестве 50% от заполняемости зала, поэтому сейчас прекрасная возможность воочию увидеть главные матчи сезона в украинском баскетболе прямиком с трибун. Приобрести билеты на игры 25 и 27 мая можно по этой ссылке.