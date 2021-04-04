В Киеве определится обладатель Кубка Украины по баскетболу: анонс финала

В воскресенье, 4 апреля, два участника Суперлиги Париматч сыграют в Киеве в финал Кубка Украины по баскетболу сезона-2020/21.

Черкаськи Мавпы – Будивельник

Киев, ДС Венето

Начало – 17:00

Трансляция – Obozrevatel, XSport, YouTube ФБУ

Финальным поединком в киевском ДС Венето Черкаськи Мавпы и Будивельник завершают драматический и интересный сезон 2020/21 в Кубке Украины.

Мавпы сыграют с Будивельником

В течение турнирной дистанции команды боролись не только с соперниками, но и обстоятельствами, которые наносили дополнительных препятствий.

Несмотря на дополнительные проблемы, которые уже год наносит пандемия коронавируса, Черкаськи Мавпы на пути к финалу выбили в четвертьфинале плей-офф действующего в то время обладателя трофея Химик.

В течение сезона киевляне и черкасщане уже трижды пересекались в Суперлиге Париматч. И трижды побеждал Будивельник.

Впрочем, не стоит спешить записывать команду Игорса Миглиниекса в безоговорочные фавориты финала. Учитывая эпидемическую ситуацию в течение сезона, только за какие-то несколько дней состояние команды может существенно измениться. Поэтому кроме мастерства и уровня готовности игроков, важным также будет физическое и морально-волевое состояние игроки в конкретный игровой день. Кстати, сам латвийский тренер киевлян пока восстанавливается после коронавируса. Действиями Будивельника в плей-офф руководит его ассистент Леонид Яйло.

К кубковому финалу практически все игроки команд уже переболели. Не повезло болельщикам – место решающего поединка сезона несколько раз менялось. В конце битва за трофей пройдет без зрителей на трибунах. Не пропустите трансляцию на каналах Obozrevatel, XSport и YouTube ФБУ в 17:00.

Согласно оценкам аналитиков Parimatch, генерального партнера ФБУ, больше шансов заполучить трофей у киевлян, 63% против 37%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале КУ "Черкаськи Мавпы" обыграли "Запорожье" 79:67, а "Будивельник" прошел МБК "Николаев" 82:71.