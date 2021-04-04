В Киеве определится обладатель Кубка Украины по баскетболу: анонс финала
В воскресенье, 4 апреля, два участника Суперлиги Париматч сыграют в Киеве в финал Кубка Украины по баскетболу сезона-2020/21.
Черкаськи Мавпы – Будивельник
Киев, ДС Венето
Начало – 17:00
Трансляция – Obozrevatel, XSport, YouTube ФБУ
Финальным поединком в киевском ДС Венето Черкаськи Мавпы и Будивельник завершают драматический и интересный сезон 2020/21 в Кубке Украины.
В течение турнирной дистанции команды боролись не только с соперниками, но и обстоятельствами, которые наносили дополнительных препятствий.
Несмотря на дополнительные проблемы, которые уже год наносит пандемия коронавируса, Черкаськи Мавпы на пути к финалу выбили в четвертьфинале плей-офф действующего в то время обладателя трофея Химик.
В течение сезона киевляне и черкасщане уже трижды пересекались в Суперлиге Париматч. И трижды побеждал Будивельник.
Впрочем, не стоит спешить записывать команду Игорса Миглиниекса в безоговорочные фавориты финала. Учитывая эпидемическую ситуацию в течение сезона, только за какие-то несколько дней состояние команды может существенно измениться. Поэтому кроме мастерства и уровня готовности игроков, важным также будет физическое и морально-волевое состояние игроки в конкретный игровой день. Кстати, сам латвийский тренер киевлян пока восстанавливается после коронавируса. Действиями Будивельника в плей-офф руководит его ассистент Леонид Яйло.
К кубковому финалу практически все игроки команд уже переболели. Не повезло болельщикам – место решающего поединка сезона несколько раз менялось. В конце битва за трофей пройдет без зрителей на трибунах. Не пропустите трансляцию на каналах Obozrevatel, XSport и YouTube ФБУ в 17:00.
Согласно оценкам аналитиков Parimatch, генерального партнера ФБУ, больше шансов заполучить трофей у киевлян, 63% против 37%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале КУ "Черкаськи Мавпы" обыграли "Запорожье" 79:67, а "Будивельник" прошел МБК "Николаев" 82:71.