В ФБУ рассказали о реформе в Высшей лиге и запуске новых турниров

Несмотря на этап завершения баскетбольного сезона в Украине в стенах Федерации баскетбола мысли уже о следующих чемпионатах. Высокая планка Высшей лиги, развитие женской Суперлиги, появление женской Первой лиги и прогресс ВЮБЛ – вот основные задачи, которые на будущий сезон ставит перед собой ФБУ. Об этом и не только мы пообщались с генеральным секретарем организации – Владимиром Драбиковский.

Владимир Валентинович, можете кратко проанализировать сезон, который подходит к завершению?

Для мирового спорта прошлый сезон был, мягко говоря, не самым лучшим. Но слава Богу, несмотря на пандемию и карантин, нам удается его проводить на должном уровне. В этих условиях провести чемпионат было невероятно трудно, трудно как никогда. Несмотря на это мы завершаем сейчас один из самых длинных сезонов Суперлиги, который состоит из 250-ти матчей. Кстати, напомню, что решение играть главный чемпионат в четыре круга накануне старта Суперлиги Париматч приняли голосованием клубы. Зимой, когда на несколько недель был приостановлен чемпионат, мы повторили опрос и снова клубы поддержали формат с 4-мя кругами. Сейчас выглядит несколько странным слышать от некоторых тренеров нарекания к ФБУ по усталости идти такой длинный путь. Я считаю, что этот сезон нам удается. Отмечу высокую конкуренцию в лиге, которая снова выросла.

На сегодня у нас определились участники плей-офф и у нас уникальная ситуация, когда все восемь команд претендуют на чемпионство в лиге. Одним словом, и в спортивном, и в организационном плане Суперлигу Париматч удалось вывести на уровень хорошего продукта, который готов показывать в своем эфире четыре национальных телевизионных канала. Мы понимаем, что останавливаться не нужно и несмотря на экономические трудности нужно улучшаться и развиваться дальше. Улучшать залы, трансляции, маркетинг клубов и работу с болельщиками. Есть желание на следующий сезон расширить Суперлигу до 12-ти клубов.

В то же время сегодня мы хотим сделать существенный шаг вперед в развитии других лиг, которые находятся под вершиной. На самом деле это сейчас основной вектор, который лично курирует президент ФБУ – Михаил Бродский. Он хочет в новом сезоне увидеть в низших дивизионах продукт, который будет на порядок качественнее, и уделяет этому очень большое внимание.

Речь идет о женской Суперлиге и мужской Высшей лиге?

Не только об этих лигах. Обо всем баскетболе, которым мы занимаемся, – это и Первая лига, и детские соревнования, и Высшая женская лига и любители. Давайте по очереди, в конце этого сезона нам удалось стабилизировать медиасопровождение в женской Суперлиге. Согласно нашим нормам регламента клубы начали делать двухкамерные трансляции с комментатором и титрованием, появились послематчевые пресс конференции и их начали смотреть. Мы хотим закрепить эту систему и увеличить количество клубов женской Суперлиги до 9-ти команд. Если ты клуб элитного женского дивизиона, то должен соответствовать этому статусу. Не хочешь, или не можешь – есть ниже дивизиона, где требования другие.

По Высшей мужской лиге, то мы хотим уменьшить количество клубов в этом чемпионате. Это позволит нам повысить конкуренцию в лиге и увеличить требования к клубам.

Какое количество команд может быть в следующем сезоне в Высшей лиге?

В новом сезона мы видим там лучших 10-12 клубов. Когда мы бегали, искали и уговаривали команды, чтобы они выступали в Высшую лигу и женскую Суперлигу. К счастью, сейчас ситуация несколько изменилась. Мы будем помогать, советовать и развивать, но мы хотим видеть соответствующее отношение и от менеджмента команд. Высшая лига – это уже сегмент профессионального баскетбола, и эти клубы должны соответствовать нормам профессионалов. Подход некоторых команд в маркетинговом и организационном плане радует, некоторым нужно еще много работать. Сейчас в лиге играет 16 команд и разница между ними довольно ощутима, уровень некоторых команд не дотягивает до того уровня, который мы хотим видеть в Высшей лиге в следующем сезоне.

Сократив до 10-12 команд этот дивизион, мы получим совсем другой чемпионат, с другой общей картинкой и спортивным уровнем и привлекательный для спонсоров и партнеров. Требования к сопровождению матчей Высшей лиги будут существенно повышены. Когда в Суперлиге минимальными требованиями для сопровождения матча была интернет картинка на 2-3 трансляционные камеры и комментатор. Два года назад Суперлига перешла на трансляционный формат, как минимум 5 камер. Уже с нового сезона в Высшей лиге мы введем обязательной нормой регламента трансляции в 2-3 камеры и комментатор для клубов Высшей лиги. Кроме бюджета клуба и уровня его маркетинга, важным критерием участия в Высшей лиге станет картинка игрового зала и наличие зрительских мест, речь идет о возможности принять не менее 300 болельщиков в адекватных условиях.

Что будет с Первой лигой?

Мы предлагаем исполкому изменить структуру женского чемпионата и добавить Первую лигу. Я сразу хочу сказать, что по инициативе президента ФБУ мы сейчас активно работаем над созданием первой женской лиги, которая может стартовать в следующем сезоне. Исполкому ФБУ на его очередном заседании будет предложена программа развития низших лиг, где среди прочего будет предложение к созданию Первой женской лиги. К этому в женском баскетболе была только Суперлига и Высшая лига.

Формат мужской Первой лиги нам нравится, он базируется на географическом принципе и первый этап полностью проходит в группах, которые разделены по географии команд. Победители своих зон получают награды. Только после этого по две команды из группы выходят дальше и играют плей-офф. По такой схеме проводить и Первую женскую лигу. Планируем, что в стартовом сезоне Первой женской лиги будет выступать 16-24 команды, в перспективе эта цифра должна вырасти до 30-ти команд. Еще большие амбиции у нас в Первой мужской лиге. Несмотря на это, организационные требования к командам тоже будут на уровне. Перед стартом сезона каждый зал ждет содержательная техническая аттестация на предмет картинки и технического оснащения.

Общая тенденция будет к увеличению штрафов в чемпионате, мы не хотим на этом зарабатывать, мы хотим чтобы клубы выполняли нормы регламента, которой в новом сезоне тоже будет существенно доработан. Клуб должен заплатить в три раза больше, чем стоит определенная опция, которая была невыполнена в каком-то конкретном матче. К сожалению, только так можно достучаться до некоторых команд. К слову, в мужской Первой лиге мы хотим привлечь более 30 команд, чтобы количество групп возросло до 6-ти, а в перспективе до 8-ми.

Мы плавно перешли к соревнованиям ВЮБЛ. Еще продолжаются финалы в некоторых возрастных категориях, но уже есть понимание формата соревнований в следующем сезоне?

Действительно так и есть. Нас еще ждут некоторые финалы в ВЮБЛ среди ребята в. Девичьи соревнования на днях завершились в Черкассах, интересным в спортивном плане и хорошо организованным финалом среди девушек 2006 года рождения. К сожалению, в этом сезоне нам пришлось сократить саму систему соревнований. Из-за карантина в различных учебных заведениях, детям иногда просто негде было тренироваться. Очень надеюсь, что это в прошлом. На ВЮБЛ мы делаем большой акцент. Сейчас мы изучаем ситуацию и предложения, есть много хороших идей.

Одна из них – объединить две возрастные группы и получить большее количество команд и болеее высокую конкуренцию. В таком случае на первом этапе чемпионата можем сосредоточиться на матчах в географических дивизионах. То есть разделить Украину на 6-8 географических зон, провести там первый этап соревнований, а после сыграть решающую стадию ВЮБЛ. Так играют, скажем, в Испании, но в них около 180 команд в возрастной группе, мы к этому только идем. Это уменьшит финансовую нагрузку на команды-участницы, а в условиях пандемии это еще и вдвое важно. Кстати, мы абсолютно открыты и готовы к диалогу, как с участниками чемпионата так и просто с неравнодушными к юношеского баскетбола. Каждый желающий может прислать свое предложение на нашу почту fbu.ua@ukr.net. Я уверен, что вместе мы найдем правильную формулу.

Точно могу сказать - ВЮБЛ не останется таким как был раньше, мы будем развивать эти соревнования. Хорошим толчком стал Кубок ВЮБЛ во всех возрастных категориях, который мы провели осенью. Несмотря на то, что пандемия не позволила в прошлом сезоне завершить чемпионаты, ФБУ ввела кубок ВЮБЛ. Большинство организационных расходов мы взяли на себя и благодаря этому улучшили сопровождение турнира, появились трансляции нормального качества. Этой весной в финалах ВЮБЛ уже команды поддержали эту поднятую планку. Со следующего сезона в каждом матче дивизиона "А" будут интернет трансляции, а некоторые матчи даже будут сопровождаться комментаторами. Думаю будет интересно.

Формат молодежных лиг Украины останется? ФБУ попыталась несколько моделей для молодых игроков, это студенческий чемпионат Украины и молодежная лига, будет в новом сезоне?

Дело в том, что у нас есть целый пласт игроков, которые после ВЮБЛ не выступают в профессиональных клубах, некоторые из них идут в Первую лигу, или любительские соревнования, а то и вообще завершает с баскетболом. У студенческого чемпионата, и молодежной лиги цель дать игровую практику именно таким игрокам. В ситуации со студенческой лигой – эти соревнования в первую очередь должны быть нужны вузам и ректорам, к сожалению, почти все они сегодня равнодушны к пропаганде здорового образа жизни и социальных инициатив. Поэтому мы сейчас больше отдаем предпочтение молодежным лигам, процесс в которых мы можем полностью контролировать и развивать молодежный баскетбол. В следующем сезоне мы хотим запустить молодежную лигу сразу в двух возрастных категориях, а это U18 и U20. Еще раз повторюсь, у нас очень амбициозные планы на новый сезон и мы открыты для диалога.