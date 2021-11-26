Украинцы обидно проиграли на старте отбора к ЧМ-2023 по баскетболу: видео лучших моментов

Сборная Украины по баскетболу проиграла стартовый матч отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года. Подопечные Айнарса Багатскиса в невероятно напряженном поединке уступила на выезде грузинской команде – 88:83.

Поединок можно оценить уже тем фактом, что лидер в нем менялся 15 разу. Украинцы были лучше на старте встрече, но затем хозяева включили прессинг, заставив наших ребят ошибаться.

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Стоит также отметить, что "желто-синие" потеряли из-за травм Владимира Геруна и Иссуфа Санона. Это внесло коррективы в подготовку украинцев к матчу.

Несмотря на это, до последнего было непонятно, кто же в итоге окажется победителем. В итоге в концовке больше повезло Грузии. Вашему вниманию видео лучших моментов матча.

Чемпионат мира-2023. Квалификация, 1-й тур

26 ноября. Грузия, Тбилиси

Грузия – Украина 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Отметим, что следующий матч квалификации украинцы проведут в Киеве в понедельник, 29 ноября, с Северной Македонией.

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Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины Айнарс Багатскис оценил старту команды в отборе к ЧМ-2023 по баскетболу