Украинцы Лэнь и Михайлюк провели результативные матчи в НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь помог своей команде добыть разгромную победу в матче регулярного сезона НБА против "Детройта" – 106:92.

27-летний уроженец "Антрацита" вышел в стартовом составе и провел на паркете 15 минут на площадке. За это время он набрал 12 очков (6/10 двухочковых, 0/3 трехочковых), взял 1 подбор в нападении и получил 2 персональных замечания.

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк набрал 6 очков в проигранном поединке против "Бостона" – 94:111.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел на замену в конце 1-й четверти и сыграл 24 минуты. За это время он набрал 6 очков (0/4 двухочковых, 2/7 трехочковых), сделал 2 подбора, отдал 2 передачи, совершил 1 перехват и 1 раз потерял мяч.

Напомним, что Святослав начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а совсем недавно стал игроком "Оклахомы".