Украинские баскетболисты 3х3 на квалификационном турнире к ОИ-2020: состав группы и расписание

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 выступит на универсальном олимпийском квалификационном турнире. Соревнования состоятся 4-6 июня в венгерском Дебрецене, а по его итогам определится один участник Игр в Токио.

На групповом этапе наша команда будет играть против Словении и Бельгии. В другой группе будут играть Монголия, Венгрия и Румыния. Победители групп выходят в полуфинал. Вторые и третьи команды сыграют в четвертьфинале. Команда, которая окажется сильнейшей в финале, выступит на олимпийском турнире в Японии.

Борьбу в Дебрецене сборная Украины Олега Юшкина начинает 4 июня. В 19:00 матч против Бельгии и в 20:05 против Словении.

Напомним, наша мужская команда по рейтингу не принимала участия в квалификационном турнире в австрийском Граце. Украинцы были в очереди на участие в Дебрецене. Выход на Олимпиаду Латвии, Польши и Нидерландов позволил сборной Украины вступить в борьбу за место на Олимпиаде.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла преодолеть квалификацию к Олимпиаде-2020.