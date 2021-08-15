Украинец обратил внимание на проблемы с баскетбольными площадками, сняв крутой клип

Видеооператор из Сум Евгений Баенко снял социальный ролик о проблеме с баскетбольными площадками. В нем автор попытался обратить внимание руководство региона на плачевное состояние покрытия, отсутствие колец и щитов, а также на "перспективы" развития баскетбола в городе.

По словам автора ему не пришлось обходить все Сумы в поисках таких разбитых и непригодных баскетбольных площадок. Он всего лишь вышел на улицу и уже через 100 метров нашел первую, ещё через 100 метров вторую и т.д.

"Да порой встречались и вполне пригодные для игры площадки, однако их гораздо меньше, их приходилось искать, часто они уже были кем то заняты", – написал Баенко в Instagram.

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В тексте под видео автор объясняет, почему решил обратить внимание именно на баскетбол.

"1. Это коснулось лично меня. Я не большой фанат баскетбола, но когда захотел побросать мяч в кольцо, то пришлось пройти 2 км до ближайшей нормальной площадки с кольцами и по пути я просто ужаснулся от того, как выглядят некоторые баскетбольные площадки.

2. Я считаю, начать исправлять данную ситуацию можно легко с минимальными средствами. Повесить кольца там, где их нет и починить там, где они есть и у многих уже появится возможность заниматься любимым спортом у себя во дворе", – отметил Баенко.

Сумчанин признался, что даже там где есть кольца, то на некоторых площадках нужны новые щиты, асфальтное покрытие и ограждения ибо часто площадки находятся в непосредственной близости к парковкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Федерация баскетбола Украины начала социальную акцию по бесплатной установке баскетбольных конструкций.