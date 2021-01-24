Украинец Михайлюк провел отличный матч в НБА

Результативная игра украинского защитника "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка не помогла его команде избежать поражения в домашнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Филадельфии" – 110:114.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 18 минут, заработав 15 очков. 23-летний уроженец Черкасс забросил 1 из 2 двухочковых, 3 из 4 трехочковых, и 4 из 6 штрафных.

Также в активе баскетболиста сборной Украины 4 подбора, 1 результативная передача и 1 перехват при 2 потерях и 3 фолах.

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Svi Mykhailiuk vs Sixers (17 min)



15 points (4-6 FG) (3 3’s) (4-6 FT)

4 rebounds 3 assists 1 steal pic.twitter.com/hAK2U7vlKb — Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) January 24, 2021

После этого проигрыша "Детройт" опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал карьеру в детских и юношеских командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал за клуб в Суперлиге, сыграв три матча.

В 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м он стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

В 2014-м Святослав переехал в США и начал выступать за университетский коллектив "Канзас Джейхокс". Наш соотечественник сумел хорошо проявить себя, в результате чего был выбран на драфте НБА в 2018 году.

Михайлюк подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а через год его обменяли в "Детройт".

14 января Свят был признан лучшим игроком "Детройта" в матче против "Милуоки". Этот поединок стал самым результативным для него в сезоне.