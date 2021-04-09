Украинец Михайлюк провел очередной результативный матч в НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк провел еще один результативный матч в НБА, но это не помогло его команде победить "Кливленд Кавалиерс" (102:129).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" снова вышел в стартовом составе и отыграл 27 минут. На его счету 10 очков (2/5 двухочковых, 2/3 трехочковых), 4 подбора, 2 передачи, 1 перехват, 4 персональных замечания и 1 потеря.

Святослав Михайлюк ведет борьбу под кольцом NBA

Команда Святослава потерпела пятое поражение кряду и продолжила свое падение в таблице Западной конференции. В активе "Оклахомы" только 20 побед в 52 матчах и 13-е место из 15 клубов.

"Оклахома-Сити" – "Кливленд" 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36)

"Оклахома-Сити": Маледон (14), Браун (13 + 11 подборов), Уильямс (12 + 7 подборов + 9 передач), Михайлюк (10), Покушевски (10) – старт; Джером (23), Хорд (12), Брэдли (5), Робинсон (3).

"Кливленд": Секстон (27), Гарлэнд (21), Лав (18 + 11 подборов), Окоро (15), Уэйд (12) – старт; Принс (22 + 6 передач), Хартенштайн (8 + 12 подборов + 6 передач), Стивенс (4), Деллаведова (2 + 7 передач), Томас (0).

Святослав Михайлюк выполняет бросок NBA

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах. В 2013 году его впервые вызвали в сборную до 16 лет, в 2014-м Святослав пробился во взрослую национальную команду, а в 2016-м стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

Украинец сделал себе имя благодаря выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс". Это позволило ему попасть в НБА по итогам драфта 2018 года. Он подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем дважды становился частью обмена. Сначала Михайлюк оказался в "Детройт Пистонс", а сейчас играет за "Оклахому".

Святослав Михайлюк и его партнеры по команде NBA

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав стал пятым украинцем в истории НБА, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру.