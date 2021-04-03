Украинец Михайлюк окупил себя в новом клубе НБА. Не за горами солидный контракт?

Украинский баскетболист "Оклахомы" Святослав Михайлюк начинает показывать чуть ли не лучший баскетбол за свою карьеру в НБА и продолжает сыгрываться со своими новыми товарищами по команде.

Авторитетный американский журналист Forbes Ник Крейн уверен, что обмен воспитанника школы "Черкаських Мавп" полностью себя окупил и игрок может получить солидный контракт в межсезонье.

Крейн взял большое интервью с украинцем, перевод которого публикует издание basket.com.ua.

За последние две игры Свят набрал в общей сложности 38 очков, точность с игры составила 66,7%. Стоит сказать, что в последних нескольких играх за "Тандер" Михайлюк сделал нечто большее, чем просто демонстрировал хорошую статистику.

Неудивительно, что Михайлюк добивается успеха на уровне НБА. Особенно если внимательнее присмотреться к тому, как он сюда попал.

Михайлюк родился в Украине и к 14 годам считался феноменом международного баскетбола. Один из самых известных игроков своей возрастной категории в Восточной Европе. Святослав выступал в составе сборной Украины на чемпионате Европы до 16 лет в 2013 году. В 2014 году он стал одним из самых молодых игроков в истории лагеря Nike Hoop Summit в возрасте 16 лет, играя вместе со взрослыми игроками. Клинт Капела, Никола Йокич и Карл-Энтони Таунс были в этом списке. Кроме того, в том же году в возрасте 16 лет он выступал на взрослом чемпионате мира по баскетболу.

Михайлюк отличался чрезвычайно высоким уровнем игры в юном возрасте. Святославу предлагали выступать за некоторые из крупнейших клубов мира, включая мадридский "Реал", где он в конечном итоге мог пересечься с Лукой Дончичем. Большинство детей его возраста заключили бы выгодный контракт в одной из иностранных топ-команд. Однако Михайлюк предпочел переезд в Соединенные Штаты, чтобы выступать в NCAA. Мать и отец Михайлюка являются педагогами. Поступление в колледж и получение образования было главным приоритетом.

В 17 лет Михайлюк поступил в университет Канзаса, одну из самых успешных школ баскетбола в стране. Он стал самым молодым игроком в истории конференции Big 12 и совершил большой скачок как для исполнителя его возраста, выступающего в одной из самых конкурентных конференций NCAA. Многие считали, что Михайлюк потенциально может стать лотерейным проспектом драфта. Но Святославу потребовалось некоторое время на адаптацию. В итоге он провел полные четыре года в Канзасе.

"Я чувствую, что все было немного по-другому. Я пришел в колледж очень рано, играл против 21-летних парней, не был подготовлен ни морально, ни физически. Было тяжело. Мне потребовалось время, чтобы приспособиться, но в конце концов все сложилось очень хорошо", – заявил Михайлюк.

Четыре года обучения баскетболу в колледже, безусловно, имеют свои преимущества, но также могут отрицательно сказаться на драфт-котировках. 4-летний опыт NCAA является ключевым фактором для многих успешных игроков НБА, поскольку дает им время повзрослеть как на площадке, так и за ее пределами. В частности, Михайлюк имел роскошь играть под руководством одного из лучших тренеров страны Билла Селфа и принял участия в Финале четырех Мартовского безумия в 2018 году. Как эти четыре года помогли ему перейти на уровень НБА? Михайлюк доволен, что все так сложилось.

"Я чувствую, что мне помогли тренер Селф и весь тренерский штаб. Жизнь в Канзасе помогла мне понять американскую ментальность. Я считаю, что это меня сильно подготовило. Выступление под руководством тренера Селфа - одно из лучших событий, которые могли случиться со мной, особенно в раннем возрасте. Это одна из вещей, которые подготовили меня к следующему уровню", – сказал Михайлюк.

С другой стороны, четыре года обучения в колледже приводят к тому, что проспекты становятся старше большинства коллег по классу драфта. Скауты НБА более скептически оценивают потенциал старшекурсников. К счастью для Михайлюка, он поступил в колледж в очень молодом возрасте. На драфт он выходил в 21-летнем возрасте.

Перед драфтом-2018 Михайлюка критиковали за короткий размах рук. Команды задавались вопросом, есть ли у него навыки для качественной защиты в лиге, даже учитывая рост 201 см. Не было никаких сомнений в том, что Святослав собирается стать элитным шутером. 44,4% трехочковых - точность в последний год обучения в колледже. Другие аспекты игры вызвали беспокойство у скаутов, что в конечном итоге привело к тому, что Михайлюк был выбран во втором раунде под 47-м пиком клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав выступал за "Лейкерс" и "Детройт Пистонс". Недавно его обменяли в "Оклахома-Сити" на Хамиду Диалло. Многие предполагали, что Михайлюк просто будет бросать в "Тандер". Однако больше всего впечатляла защита. Михайлюк потратил массу времени на то, чтобы сделать свою игру более разносторонней, уделяя особое внимание обороне. Лугенц Дорт выбыл из строя из-за сотрясения мозга. Главный тренер "Тандер" Марк Дэйнолт недавно назначил Михайлюка основным защитником против Луки Дончича из "Даллас Маверикс" - одного из самых опасных скореров НБА. Дончич показал результативность ниже среднего показателя за сезон, набрав всего 25 очков.

"Чем больше матчей сыграл в НБА, тем больше узнаешь о других игроках. Просто нужно играть умно, понимать своих напарников. Приложишь усилия, и все станет еще проще. Некоторым парням необходимо осложнять жизнь на площадке. Их действительно трудно остановить. Если вы сделаете все возможное и будете следовать плану тренера, ваша защита улучшится", – считает Михайлюк.

Михайлюк все еще находится на ранней стадии своего развития. Даже с четырьмя годами обучения в колледже высокого уровня и почти тремя годами опыта в НБА. Ему всего 23 года. Понятно, что у Михайлюка все еще очень высокий потолок. Он может стать еще лучшим игроком. Кажется, он является исполнителем, которого "Оклахома-Сити" может сохранить в долгосрочной перспективе. При условии дальнейшего прогресса.

Этим летом "Тандер" придется принимать решения по ограниченным свободным агентам. У Михайлюка есть шанс стать очередным молодым краеугольным камнем команды. "Оклахома" перестраивает состав в сторону повышения конкурентоспособности. На рынке, где в последние годы шутерам очень хорошо платили, он вправе рассчитывать на солидную зарплату. Святослав видит "Тандер" как команду, в которой он может выступать долгое время.

"Конечно! Мне нравится здесь. Мне нравятся все в организации. Нравятся товарищи по команде, тренеры, фронт-офис, вся организация. Я чувствую, что это прекрасное место, чтобы реализоваться как игроку и личности", – заявил Михайлюк.

Всего за семь игр в составе "Тандер" Михайлюк успел стать любимцем болельщиков и одним из лучших игроков команды. Тяжелый труд окупился. Кажется, Святослав попал в отличную ситуацию в "Оклахома-Сити". Обмен Хамиду Диалло – нелегкое решение для "Тандер", но приобретение Михайлюка на данный момент выглядит удачным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих первых матчей за свою новую команду Михайлюк показал яркий и результативный баскетбол.