Украинец Лэнь выдал фантастический матч в НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь провел свой лучший матч в сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В проигранной игре против "Майами" (95:122) наш соотечественник набрал 18 очков, став самым результативным в команде.

27-летний уроженец Антрацита появился на паркете в середине первой четверти и сыграл чуть более 24 минут. За это время баскетболист сборной Украины забросил 7/9 двухочковых и 4/4 штрафных.

Лэнь три раза бросал трехочковые, но ни разу не попал. Также Алекс собрал 3 подбора, отдал 2 передачи, совершил 2 перехвата и поставил 5 блок-шотов при 1 фоле и 2 потерях.

"Майами" – "Вашингтон" 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)

М: Адебайо (21), Олиник (17 + 7 подборов), Батлер (14 + 8 подборов + 9 передач), Драгич (9), Робинсон (6) – старт; Нанн (25 + 8 подборов), Хирро (17), Игудала (6 + 10 подборов), Ачиува (4), Струс (3), Винсент (0), Окпала (0).

В: Уэстбрук (13 + 6 потерь), Хачимура (12), Бил (7), Р. Лопес (6 + 7 подборов), Авдия (4) – старт; Лэнь (18 + 5 блок-шотов), Бертанс (9), Смит (8), Робинсон (7), Браун (5), Бонга (3), Вагнер (3), Мэтьюз (0).

Напомним, что в летнее межсезонье Лэнь перешел в "Торонто Рэпторс", но не сумел проявить себя и был отчислен из команды. 25 января Алекс результативно дебютировал за новый клуб НБА.

Свой матч за "Детройт" сыграл и украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк, набрав 5 очков.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел 15 минут на площадке в проигранном выездном матче против "Финикса" (92:109).

Выйдя со скамейки, Михайлюк набрал 5 очков, забросив 1/2 двухочковых и 1/6 трехочковых. Также украинец записал в актив 2 подбора (1 в атаке) и 1 передачу при 2 потерях.

"Финикс" – "Детройт" 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)

Ф: Букер (23), Пол (20 + 7 подборов + 9 передач), Камински (15), Эйтон (8 + 13 подборов + 5 потерь), Бриджес (6 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (14), Мур (11), Надер (7), Гэллоуэй (5), Картер (0), Смит (0), Джонс (0).

Д: Грант (21), Бей (14), Пламли (11 + 8 подборов), Гриффин (9), Райт (5 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Джош Джексон (11), Стюарт (10 + 10 подборов), Михайлюк (5), Макгрудер (4), Думбуя (2), Ли (0), Джексон (0).

Для "Детройта" это стало 17-м поражением в 22 матчах регулярного чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году нашего соотечественника пригласили в американский университет, и он это предложение принял. Хорошо проявив себя в поединках за "Канзас Джейхокс", Святослав подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА 2018 года.

Через год его обменяли в "Детройт".