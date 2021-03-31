Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь провел результативный матч против "Шарлотт Хорнетс" в регулярном сезоне НБА, но его команда все равно проиграла со счетом 104:114.

Наш соотечественник вышел на поединок в стартовой пятерке и отыграл 21 минуту. За это время он набрал 10 очков (5/6 двухочковые), 5 подборов и дважды нарушил правила. Пока украинец находился на паркете, его клуб набрал на 4 очка больше, чем соперники.

Алексей Лэнь (справа) в матче против "Шарлотт"

Для "Уизардс" это поражение стало уже 29-м в 46 поединках нынешнего сезона. Столичная команда занимает 12-е место в Восточной конференции.

"Вашингтон" – "Шарлотт" 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)

"Вашингтон": Хачимура (30), Уэстбрук (22 + 15 подборов + 14 передач + 5 потерь),Робинсон (12), Лэнь (10), Авдия (3 + 8 подборов) – старт; Р. Лопес (16 + 11 подборов), Хатчисон (5), Мэтьюз (3), Уинстон (3).

"Шарлотт": Розир (27 + 7 подборов), Хэйворд (26 + 11 подборов + 6 передач), Грэм (17 + 6 передач), Бийомбо (6), Вашингтон (5) – старт; Зеллер (16 + 13 подборов),Бриджес (8), Калеб Мартин (7), Коди Мартин (2).

Алексей Лэнь ведет борьбу за мяч

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе во время чемпионата Украины среди юношей, на котором он выступал за команду Луганской области. В 2010-м Алексей стал баскетболистом "Днепра", а спустя год выиграл первенство страны среди дублирующих составов и был признан лучшим игроком на своей позиции.

В 2013 году украинца выбрали "Финикс Санз" под пятым номером первого раунда на драфте НБА. После пяти сезонов в клубе Лэнь недолгое время выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

Алексей Лэнь

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинец из НБА Святослав Михайлюк провел лучший матч за свой новый клуб, впервые выйдя в стартовом составе.