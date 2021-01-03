Украинец Лэнь провел очередной матч в НБА

Украинский центровой "Торонто Рэпторс" Алексей Лэнь не сумел помочь своей команде уйти от поражения в матче регулярного сезона НБА против "Нового Орлеана" (116:120).

Наш соотечественник появился на паркете со скамейки запасных и провел на нем чуть более семи минут. За это время он набрал 2 очка (1/1 двухочковых, 0/1 трехочковых), 1 подбор, 2 блок-шота при 1 потере и 1 персональном замечании.

Для команды Лэня это поражение стало уже четвертым в пяти стартовых поединках сезона 2020/21. "Торонто" идет на 13-м месте в Восточной конференции.

"Новый Орлеан" – "Торонто" 120:116 (32:26, 23:34, 32:22, 33:34)

"Новый Орлеан": Ингрэм (31), Уильямсон (21 + 7 подборов), Бледсоу (19 + 10 передач), Болл (13), Адамс (13 + 10 подборов) – старт; Харт (9 + 8 подборов), Хэйс (6 + 8 подборов), Редик (5), Александер-Уокер (3), Мелли (0).

"Торонто": Ванвлит (27 + 8 подборов), Ануноби (17 + 7 подборов), Лаури (16 + 8 передач), Сиакам (10), Бэйнс (8) – старт; Буше (24), Пауэлл (12), Лэнь (2), Джонсон (0), Дэвис (0).

В 2006 году Алексей впервые заявил о себе, выступив на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. После соревнований его пригласили в Днепропетровское высшее училище физической культуры.

В 2010 году он перешел в "Днепр", а в 2011-м команда Лэня стала чемпионом Суперлиги среди дублирующих составов, а баскетболиста признали лучшим центровым первенства. Алексей играл за сборные Украины до 16 и 18 лет и был лидером "молодежки" на чемпионате Европы до 18 лет в 2010 году.

Нашего соотечественника выбрали пятым номером в первом раунде драфта 2013 года. Он подписал контракт с "Финикс Санз", цвета которого защищал на протяжении пяти сезонов. После этого украинец недолгое время выступал за "Атланту Хокс" и "Сакраменто Кингз", а в межсезонье перешел в "Торонто".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче Лэнь показал результативную игру и помог "Рэпторс" добыть первую победу в сезоне.