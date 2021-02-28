Украинец Лэнь помог своей команде победить в матче НБА

Украинский центровой американского клуба "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь провел результативный матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Миннесоты" (128:112).

Игрок сборной Украины выйдя со скамейки в середине 1-й четверти и провел на паркете 19 минут игрового времени. За это время 27-летний уроженец Антрацита принес команде 10 очков (4/5 двухочковых, 2/4 штрафных), сделал 4 подбора (из них 3 в атаке) и поставил 4 блок-шота. В пассиве украинского баскетболиста 2 потери и 5 фолов.

"Вашингтон" – "Миннесота" 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

В: Бил (34 + 8 подборов + 6 передач), Уэстбрук (19 + 14 подборов + 12 передач + 5 потерь), Мэтьюз (18 + 9 подборов), Вагнер (12), Хачимура (6) – старт; Бертанс (19), Лэнь (10 + 4 блок-шота), Бонга (3), Нето (3 + 6 передач), Авдия (2), Р. Лопес (2), Браун (0), Гилл (0).

М: Таунс (23 + 11 подборов + 5 потерь), Эдвардс (21), Окоги (12), Вандербилт (11 + 12 подборов), Рубио (6) – старт; Рид (17), Науэлл (15), Калвер (3), Маклафлин (2), Эрнангомес (2), Макдэниэлс (0).

Для "Вашингтона" это стало 7-й победой в последних 8 матчах НБА. Столичный клуб занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая на 2 победы от идущей в зоне плей-офф "Индианы" (8-я позиция).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Лэнь также набрал 10 очков и помог команде неожиданно победить "Денвер Наггетс", который считался фаворитом поединка, со счетом 130:128.