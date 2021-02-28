Украинец Лэнь помог своей команде победить в матче НБА

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
1,4 т.
Алексей Лэнь

Украинский центровой американского клуба "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь провел результативный матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Миннесоты" (128:112).

Алексей Лэнь (слева)

Игрок сборной Украины выйдя со скамейки в середине 1-й четверти и провел на паркете 19 минут игрового времени. За это время 27-летний уроженец Антрацита принес команде 10 очков (4/5 двухочковых, 2/4 штрафных), сделал 4 подбора (из них 3 в атаке) и поставил 4 блок-шота. В пассиве украинского баскетболиста 2 потери и 5 фолов.

"Вашингтон" – "Миннесота" 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

В: Бил (34 + 8 подборов + 6 передач), Уэстбрук (19 + 14 подборов + 12 передач + 5 потерь), Мэтьюз (18 + 9 подборов), Вагнер (12), Хачимура (6) – старт; Бертанс (19), Лэнь (10 + 4 блок-шота), Бонга (3), Нето (3 + 6 передач), Авдия (2), Р. Лопес (2), Браун (0), Гилл (0).

М: Таунс (23 + 11 подборов + 5 потерь), Эдвардс (21), Окоги (12), Вандербилт (11 + 12 подборов), Рубио (6) – старт; Рид (17), Науэлл (15), Калвер (3), Маклафлин (2), Эрнангомес (2), Макдэниэлс (0).

Для "Вашингтона" это стало 7-й победой в последних 8 матчах НБА. Столичный клуб занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая на 2 победы от идущей в зоне плей-офф "Индианы" (8-я позиция).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Лэнь также набрал 10 очков и помог команде неожиданно победить "Денвер Наггетс", который считался фаворитом поединка, со счетом 130:128.

СШАНБААлексей Лэнь