Украинец Лэнь оформил первый дабл-дабл в сезоне НБА. Видео

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче регулярного сезона НБА против "Сакраменто Кингз", но его команда все равно проиграла со счетом 119:121.

Наш соотечественник вышел на паркет в старте и провел 24 минуты на площадке. За это время он набрал 13 очков (5/7 двухочковых, 3/3 штрафных), 12 подборов, 3 передачи и допустил 2 потери и 4 персональных замечания. Для него этот дабл-дабл стал первым в нынешнем сезоне Лиги.

"Вашингтон" Лэня продолжает оставаться внизу Восточной конференции и имеет в ней третий худший показатель. На счету столичных баскетболистов всего 14 побед в 39 матчах.

"Вашингтон" – "Сакраменто" 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)

"Вашингтон": Бил (29), Уэстбрук (26 + 14 подборов + 10 передач + 6 потерь), Хачимура (17 + 9 подборов), Лэнь (13 + 12 подборов), Мэтьюз (0) – старт; Нето (12), Р. Лопес (10), Бертанс (6), Авдия (6).

"Сакраменто": Фокс (28 + 7 передач + 5 перехватов), Барнс (18 + 8 подборов), Холмс (18 + 7 подборов), Халибертон (17), Хилд (16) – старт; Джозеф (12), Джеймс (6), Уайтсайд (6), Бьелица (0).

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе во время чемпионата Украины среди юношей, на котором он выступал за команду Луганской области. В 2010-м Алексей стал баскетболистом "Днепра", а спустя год выиграл первенство страны среди дублирующих составов и был признан лучшим игроком на своей позиции.

В 2013 году украинца выбрали "Финикс Санз" под пятым номером первого раунда на драфте НБА. После пяти сезонов в клубе Лэнь недолгое время выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинец из НБА Святослав Михайлюк перешел в новый клуб и рассказал о своих впечатлениях.