Украина назвала состав на решающие матчи отбора на женский Евробаскет-2021

4 и 6 февраля женская национальная сборная Украины проведет два решающих матча квалификации Евробаскета-2021. Команда Срджана Радулович сыграет в очередном "бабле" в Португалии, который пройдет в пригороде Порту Матозинюши.

Сейчас наша команда занимает второе место в группе G, имея в активе 2 победы в 4 матчах, и претендует на выход в финальную часть именно со второго места. Команда Бельгии уже гарантировала себе место в финальной части от нашего квартета. С девяти отборочных групп на чемпионат Европы выйдут пять лучших команд со вторых мест.

Тренерский штаб национальной сборной во главе с главным тренером Срджаном Радулович определился с расширенным составом, который будет готовиться к решающим поединкам. В состав команды вошли 17 игроков, в Португалию поедут 13 баскетболисток.

28 января команда соберется в Киеве, где проведет несколько тренировок во Дворце спорта. Вылетит в Португалии сборная Украины 30 января. Ольга Яцковец присоединится к команде уже в Порту.

Вита Горобец (Прометей)

Вероника Любинец (Прометей)

Юлия Мусиенко (Прометей)

Ульяна Дацько (Прометей)

Елизавета Митина (Интерхим)

Ольга Сивакова (Чайка-ДЮСШ-Бердянск)

Дарья Завидная (Киев-Баскет)

Дарья Дубнюк (Киев-Баскет)

Кристина Филевич (Киев-Баскет)

Мириам Уро-Ниле (Киев-Баскет)

Татьяна Гаврильчик (Ровно-ОШВСМ)

Людмила Науменко (Чукурова, Турция)

Алина Ягупова, (Фенербахче, Турция)

Ольга Яцковец (Винтертур, Швейцария)

Виктория Шматова (Ровно-ОШВСМ)

Ольга Дубровина (Прометей)

Оксана Молова (Прометей)

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова сменила клуб в Турции и продолжит карьеру в "Фенербахче".