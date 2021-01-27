Украина назвала состав на решающие матчи отбора на женский Евробаскет-2021
4 и 6 февраля женская национальная сборная Украины проведет два решающих матча квалификации Евробаскета-2021. Команда Срджана Радулович сыграет в очередном "бабле" в Португалии, который пройдет в пригороде Порту Матозинюши.
Сейчас наша команда занимает второе место в группе G, имея в активе 2 победы в 4 матчах, и претендует на выход в финальную часть именно со второго места. Команда Бельгии уже гарантировала себе место в финальной части от нашего квартета. С девяти отборочных групп на чемпионат Европы выйдут пять лучших команд со вторых мест.
Тренерский штаб национальной сборной во главе с главным тренером Срджаном Радулович определился с расширенным составом, который будет готовиться к решающим поединкам. В состав команды вошли 17 игроков, в Португалию поедут 13 баскетболисток.
28 января команда соберется в Киеве, где проведет несколько тренировок во Дворце спорта. Вылетит в Португалии сборная Украины 30 января. Ольга Яцковец присоединится к команде уже в Порту.
Вита Горобец (Прометей)
Вероника Любинец (Прометей)
Юлия Мусиенко (Прометей)
Ульяна Дацько (Прометей)
Елизавета Митина (Интерхим)
Ольга Сивакова (Чайка-ДЮСШ-Бердянск)
Дарья Завидная (Киев-Баскет)
Дарья Дубнюк (Киев-Баскет)
Кристина Филевич (Киев-Баскет)
Мириам Уро-Ниле (Киев-Баскет)
Татьяна Гаврильчик (Ровно-ОШВСМ)
Людмила Науменко (Чукурова, Турция)
Алина Ягупова, (Фенербахче, Турция)
Ольга Яцковец (Винтертур, Швейцария)
Виктория Шматова (Ровно-ОШВСМ)
Ольга Дубровина (Прометей)
Оксана Молова (Прометей)
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова сменила клуб в Турции и продолжит карьеру в "Фенербахче".