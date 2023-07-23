Украина лидирует на Европейских студенческих играх по количеству золотых медалей

Украина занимает промежуточное первое место на Европейских университетских играх-2023. В рамках этого спортивного фестиваля в разных городах Европы проходят турниры по единоборствам, баскетболу, баскетболу 3х3, бадминтону, футболу, футзалу, гандболу, теннису, настольному теннису, волейболу и водному поло.

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На момент публикации новости наша страна занимает 1-е место среди 31 сборной. У "желто-синих" 15 золотых наград, 11 серебряных и 22 бронзовых. Еще идут соревнования в футболе и баскетболе.

Наша страна была представлена 75 студентами-спортсменами из 36 университетов;

Украина великолепно проявила себя на турнире по единоборствам:

Кикбоксинг – 4 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые медали;

Карате – 2 золотые, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей;

Дзюдо – 3 золотые, 6 бронзовых медалей;

Тхэквондо – 5 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

Среди 398 университетов-участников три украинских университета по результатам на 23 июля входят в 20 лучших:

9-е место – Сумской государственный университет – 2 золотые, 5 бронзовых медалей;

11-е место – Донбасская государственная машиностроительная академия – 2 золотые медали;

15-е место – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины – 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль.

Отдельно стоит отметить успех Украины в баскетболе 3х3.

Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника, который представляли Вероника Космач, Анжелика Ляшко, Вероника Любинец, Дарья Кононюченко выиграл "золото", а Сумский государственный университет, за который играли Сергей Старцев, Евгений Балабан, Илья Кабацюра и Игорь Стародуб завоевал "серебро".

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