У болельщика в США сыграла ставка с коэффициентом 340. Фотофакт

Неназванный болельщик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за 15 долларов смог заработать $5105, сделав ставку всего на два события

Фанат оформил сумасшедший экспресс с коэффициентом 340, который и принес ему такой впечатляющий доход.

Каппер поставил на то, что форвард "Денвера" Майкл Портер откроет счет в матче с "Портлендом", а "Наггетс" выиграют в матче, завершив вничью первую половину. В итоге так и случилось.

Портер уже 40-й секунде сделал первый точный бросок, а вторая четверть закончилась со счетом 57:57. После финальной сирены счет был 111:106 в пользу "Наггетс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии футбольный болельщик выиграл 45 618 фунтов (53 312 евро или 1,7 млн грн), поставив 1 фунт на экспресс из восьми событий, во всех восьми матчах сделав одинаковый прогноз.