Три матча дня: анонс Суперлиги Windrose 4 ноября

В четверг, 4 ноября, в украинской баскетбольной Суперлиге начнется 12-й тур. Среди трех матчей дня выделяется противостояние в Слобожанском финалистов минувшего чемпионата 2020/21.

В межсезонье "Прометей" укрепился и стал сильнее, свидетельством чего есть 10 побед подряд в турнире. А вот запорожская команда потеряла главного тренера Валерия Плеханова, который уехал в Харьков, и нескольких лидеров. Поэтому занимает место в середине таблицы. Однако бойцовский характер у "бело-зеленых" остался, так что коллективу Ронена Гинзбурга легко не будет.

4 ноября

"Прометей" – "Запорожье"

Слобожанское, СК "Слобожанский"

Видео дня

Начало матча – 18:00

Трансляция – "УНИАН"

Киевский "Будивельник" с новыми легионерами в этом сезоне намерен побороться за медали, поэтому должен легко обыгрывать самую слабую на данный момент команду Суперлиги из Черкасс.

4 ноября

"Будивельник" – "Черкаськи Мавпы"

Киев, GymMaxxArena

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель"

Равный поединок ожидается в Кривом Роге, где "виктория" над дебютантом элитного дивизиона позволит "Николаеву" догнать его по количеству побед.

4 ноября

"Кривбасс" – "Николаев"

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

В пятницу вечером пройдет еще два матча чемпионата страны, в субботу – один.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБА "Торонто" с Михайлюком в старте победило "Вашингтон".