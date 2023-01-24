Суперлига Parimatch: календарь и расписание трансляций 24-29 января

Во вторник, 24 января, будет стартовать очередная игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, в рамках которой состоятся два бабла – в Киеве и Луцке.

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В столице на домашней площадке "Будивельника" арене GymMaxx будут сыграны три матча, после чего в течение трех дней девять матчей состоятся в Луцке, где хозяином баблы будет Старый Луцк-Университет.

Вашему вниманию расписание трансляций Суперлиги Parimatch, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Киев, GymMaxxArena

24 января

19:00. "Будивельник" – "Днепр" (УНИАН)

25 января

19:00. "Запорожье" – "Днепр" (XSPORT+)

26 января

17:00. "Будивельник" – "Запорожье" (XSPORT)

Луцк, ОДЮСШ

27 января

12:00. "Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" (XSPORT+)

15:00. "Политехника-Галичина" – "Киев-Баскет" (XSPORT)

18:00. БИПА – "Старый Луцк-Университет" (XSPORT)

28 января

12:00. "Черкаськи Мавпы" – "Политехника-Галичина" (XSPORT+)

15:00. БИПА – "Киев-Баскет" (XSPORT)

18:00. "Старый Луцк-Университет" – "Прикарпатье-Говерла" (XSPORT+)

29 января

11:00. "Черкаськи Мавпы" – БИПА (XSPORT+)

14:00. "Киев-Баскет" – "Прикарпатье-Говерла" (XSPORT)

17:00. "Политехника-Галичина" – "Старый Луцк-Университет" (XSPORT)

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