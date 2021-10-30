"Соколы" против "Мавп", "Днепр" принимает "Будивельник": анонс Суперлиги Windrose 30 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 30 октября, будут сыграны очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. Матчи запланированы в Харькове и Днепре.

30 октября. Харьков, СК Локомотив

Харьковские Соколы — Черкаськи Мавпы

Начало матча - 13:00

Трансляция — Obozrevatel

В первой игре субботы Харьковские Соколы сыграют дома против Черкаських Мавп. Команда Валерия Плеханова стала главной сенсацией первого круга: харьковчане, выиграв 7 из 10 матчей, занимают второе место в турнирной таблице. Соколы имеют 6-матчевую победную серию, прервать которую попробуют черкасцы. Команда Максима Михельсона выиграла всего 2 матча из 9 на старте сезона и к игре с харьковчанами подходит на последнем 12 месте в турнирной таблице.

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Плеханову удалось удачно распределить игровые роли между подопечными и поставить командную игру Соколам на обоих концах площадки. Мавпы могут играть результативно и ярко, но в защите пропускают в среднем 83 очка, в то время как хозяева матча позволяют соперникам набирать в матчах против себя не более 76 в среднем очков за матч. По общим статистическим показателям Соколы превосходят Мавп по всем ключевым категориям, кроме реализации двухочковых бросков.

Хозяева после победы над Будивельником к матчу с Мавпами подходят в хорошем настроении и в статусе фаворита, а черкасцы, проиграв напряженную игру в Днепре, попытаются зацепить одну выездную победу на этой неделе в последней игре первого круга регулярного чемпионата.

Днепр — Будивельник

Днепр, СК Шинник

Начало матча - 14:00

Трансляция — УНИАН

Не менее интересная игра будет проходить в Днепре, где местная команда будет принимать Будивельник. Хозяева выиграли 5 из 9 матчей регулярного чемпионата, у Будивельника 6 побед в 10 поединках. Оба коллектива, которые перед стартом чемпионата считались претендентами на участие в чемпионской гонке, пока не демонстрируют стабильных результатов.

Командам Дмитрия Болдаева и Игорса Миглиниекса есть что доказывать, в частности, в этом матче, который станет последним для обоих коллективов в первом круге. Гости имеют ярко выраженные лидеры Джиан Клавелл и Дрю Гордон, у хозяев роли и опции в нападении между игроками распределены более равномерно. Эти отражаются и в среднем количестве результативных передач - 23.2 за матч у Днепра и только 17.3 - у Будивельника. При этом днепряне лучше атакуют со средней дистанции, а киевляне имеют преимущество на подборах и средней результативности.

Оба коллектива имеют солидные ростеры, за противостоянием которых будет очень интересно понаблюдать в одном из центральных матчей шестой игровой недели Суперлиги Windrose.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Прометей" с невероятным трудом добыл девятую подряд победу в регулярном чемпионате, лишь на последних минутах сумев сломить сопротивление дерзкого новичка дивизиона "Кривбасса" – 80:72. В свою очередь "Киев-Баскет" добыл свою шестую победу, переиграв дома "Одессу" – 90:65.