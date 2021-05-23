Решающий матч за полуфинал: анонс Суперлиги Париматч 23 мая

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 23 мая, в поединке "Днепра" и "Будивельника" определится последний полуфиналист в Суперлиге Париматч.

Днепр – Будивельник

Днепр, СК Шинник

Начало – 14:30

Трансляция – XSport, YouTube ФБУ

Для "Днепра" и "Будивельника" пора пока важнейшего поединка сезона. На кону – четвертое место в полуфинале сезона.

Для команд встреча будет пятой в четвертьфинале и девятой в общем текущего сезона.

В плей-офф у соперников пока равенство – 2: 2. В регулярном чемпионате днепряне трижды победили в четырех матчах.

В начале плей-офф казалось, что киевляне набрали более мощную хода на заключительную часть сезона. И уже по ходу четвертьфинальной серии днепряне смогли сделать необходимые выводы после двух домашних поражений. В Киеве гости смогли уверенно сыграть во второй половине матча и спасти серии. Теперь днепряне имеют психологическое преимущество и эмоциональный перед решающей битвой на своей площадке.

Для киевлян будет важно, насколько команда успела восстановиться после двух домашних поражений и в каких физических кондициях и эмоциональном состоянии они приехала к Днепру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая "Прометей" из Каменского добыл третью подряд уверенную победу (81:63) в серии с "Химиком" и вышел в полуфинал. Обладателем третьей путевки стал БК "Запорожье", который на выезде переиграл "Тернополь" в третьем матче серии – 75:68.

До этого столичный "Киев-Баскет" в третий раз победил "Черкаськи Мавпы" (78:76) и также вышел в полуфинал,