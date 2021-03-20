Проверка для чемпиона: анонс Суперлиги Париматч 20 марта

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 20 марта, состоятся три поединка в Суперлиге Париматч.

Будивельник – Прометей

Киев. ПС Венето

Начало – 14:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Для киевлян домашний поединок – единственный на этой игровой неделе. Команда из Каменского несколько дней назад уже играла, одолев дома Запорожья.

Между собой соперники уже дважды играли в начале февраля – две победы в достижении Будивельника. Поэтому в Киеве гости будут откровенно настроены на реванш.

"Сейчас для нас будет очень важным защиту. Плотный, агрессивный, чтобы мы снова не давали им свободно бросать. Плюс борьба за отскок, ведь американцы Будивельника хорошо борются за подборы, поскольку они от природы наделены прыгучестью. Все наши пять игроков на площадке должны это помнить и отрабатывать с первой и до последней секунды. Ключ к успеху – хорошая защита, а в нападении нам надо сыграть в свою игру, по возможности использовать все свои сильные стороны. Основная наша проблема сейчас – это то, что несколько человек после болезней выбились из игрового ритма. Они пока не выдерживают необходимый темп игры", – отметил перед матчем главный тренер Прометея Виталий Черний.

Харьковские Соколы – Черкаськи Мавпы

Харьков. ПС Локомотив

Начало – 16:00

Трансляция – YouTube ФБУ.

В Харькове сойдутся прямые конкуренты за восьмое место в плей-офф. Сейчас позиции Мавп выглядят убедительнее. Черкасс, правда, уступили в последнем матче в Днепре. Однако уступили дома и харьковчане – николаевцам.

В текущем сезоне соперники встречались лишь раз. Еще в октябре Соколы вырвали победу минимальным преимуществом.

Днепр – Николаев

Днепр. СК Шинник

Начало – 16:00

Трансляция – Obozrevatel

Команды сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы, решая слишком разные задачи. Николаевцы, фактически не обременены турнирным бременем, выиграли в предыдущем поединке в свое удовольствие в Харькове.

Днепр же в предыдущем матче победил дома жителей города, укрепив позицию в верхней части турнирной таблицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Химик" и БК "Тернополь" устроили настоящее шоу в очередном поединке регулярного сезона Суперлиги Париматч.