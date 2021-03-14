'Прометей' с победы стартовал в 1/4 финала Европейской женской баскетбольной лиги

Обладатель женского Кубка Украины по баскетболу "Прометей" оказался значительно сильнее обладателя Кубка Литвы "Кибиркштис-НРУ". Первый четвертьфинал Европейской женской баскетбольной лиги завершился со счетом 87:59.

Лидер турнирной таблицы женской Суперлиги встретился с серьезным сопротивлением представительниц Вильнюса только в стартовой 10-минутке. Однако, дальше наши девушки только наращивали свое преимущество.

Удавалось им это благодаря лучшей реализации, как с краски, так и с дальнего расстояния – 5/20 трехочковых против 1/17, и 28/52 двухочковых против 20/43. В других аспектах игра была равной. Под щитами команды сделали по 39 подборов, и что интересно – по 11 в атаке. Кроме того, в командной работе был также паритет – 22 передачи против 22. Поэтому, именно меткость украинок стала ключевым фактором победы.

Стоит отметить Турон Бернис Мосби и Джеймс Кешуан Лашун. У первой дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов, у второй также дабл-дабл из 25 очков и 12 ребаундов.

Уже в понедельник, 15 марта в 17:00 Прометей сыграет второй матч с Кибиркштисом и поборется за выход в полуфинал.

Европейская женская баскетбольная лига. четвертьфинал

Каменское. СК Прометей

Прометей – Кибиркштис 87:59 (20:20, 18:14, 21:11, 28:14)

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 марта, в чемпионате Украины по баскетболу были сыграны очередные поединки в Суперлиге Париматч. Мужская команда "Прометея" в гостях обыграла "Харьковских Соколов" (94:69).