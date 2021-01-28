"Прометей" добыл вторую победу подряд в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" добыл свою вторую победу в Кубке Европы ФИБА. Во 2-м туре в так называемом пузыре, организованном в болгарском Самокове, команда из Каменского обыграла местную "Рилски Спортист" – 89:76.

Украинцы с первых минут захватили инициативу и усилиями Майка Майерса, Рашада Вона и Александра Липового легко повели в счете 15:5. Лишь к половине четверти шокированные болгары смогли прийти в себя, и выравнять ситуацию. Их рывок 9:0 заставил Виталия Черния брать таймаут.

После этого до 4-й минуте второй десятиминутки шла равная борьба. Затем "Прометей" взвинтил темп, стал увереннее играть в защите и на большой перерыв ушел с преимуществом +14.

Во второй половине "Прометей" удерживал комфортное преимущество и заслуженно победил.

"Прометей" - "Рилски" 89:76 (22:23, 27:12, 23:23, 17:18)

Прометей: Ворн 27 + 6 передач, Майерс 16 + 8 подборов, Стефенс 15 + 7 подборов, Липовый 10 + 7 передач + 5 подборов, Лукашов 6 + 8 передач + 5 подборов - старт, Петров 9 + 7 подборов, Беликов 4, Сидоров 2

В 3-м туре клуб из Каменского сыграет против "Капфенберга". Начало в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре "Прометей" встречался с "Киев-Баскетом" и со счетом 72:66 выиграл украинское дерби.

Отметим, что накануне свой матч в Кубке Европы ФИБА провел и БК "Днепр". Чемпион Украины уступил 71:74.