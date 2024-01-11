'Прикарпатье-Говерла' в напряженном матче во второй раз в сезоне Суперлиги Favbet победила 'Ривне'

В четверг, 11 января, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной поединок в Суперлиге Favbet. "Прикарпатье-Говерла" одержала победу в центральном матче бабла во Львове, победив "Ривне" со счетом 68:65.

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Говерла лидировала в течение всего матча: максимальное преимущество команды Евгения Мурзина на экваторе матча достигало 21 очка, но во второй половине жители смогли вернуться в игру.

Рывок 7-0 в конце четвертой четверти позволил "Ривне" сократить отставание до 1 очка за 38 секунд до конца основного времени, но Говерла удержала преимущество. Как и в первом круге, решающими в матче против ровенчан для Говерлы стали два очка от Лесика, установившего окончательный счет в матче - 68:65 в пользу команды из Ивано-Франковска.

Говерла прошла игровую неделю без поражений, выиграв все три матча во Львове. Лучшим в заключительной игре стал капитан команды Сергей Старцев, у которого 15 очков, 5 подборов и 4 передачи в активе. Также стоит отметить Илью Кабацюру, у которого дабл-дабл в активе – 12 очков + 10 подборов.

Благодаря этой победе Говерла поднялась на третье место в турнирной таблице с 11 победами и 7 поражениями. "Ривне" лишился места в топ-3, опустившись на четвертое место. Команда Михаила Переверзия имеет такие же показатели, как и Говерла, но проигрывая сопернику сезонную серию (0-2), пропустила иванофранковцев вперед.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Прикарпатье-Говерла - "Ривне" 68:65 (14:7, 28:19, 14:19, 12:20)

Прикарпатье-Говерла : Старцев 15 + 5 подборов + 4 передачи - 5 потерь, Кабацюра 12 + 10 подборов + 3 передачи - 4 потери, Горобченко 11 + 5 подборов + 4 передачи - 3 потери, Чугунов 6, Жулавский - старт, Лесик 14 + 8 подборов – 3 потери, Аврахов 8+5 подборов, Музыченко 2

"Ривне": Соловьев 14+7 подборов + 2 перехвата, Джойнер 13+3 передачи + 2 перехвата, Водолазский 11+5 подборов + 2 перехвата, Мочалов 6+6 подборов, Смит 6+8 подборов — старт, Тимощук 10, Шепел подборов, Герасимчук 0, Чиж 0