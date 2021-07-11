Определились победители 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3

На территории столичного выставочного комплекса ВДНХ в ходе фестиваля Atlas Weekend завершился грандиозный баскетбольный марафон.

В воскресенье, 11 июля, определились победители 3 тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

В общем этот раз соревновались 26 команд у мужчин и 10 у женщин.

У мужчин в плей-офф вышли победитель предыдущего тура Динамо-Одесса, Bears, Профильтех, Франковск, СумГУ, Red Star, Промбудсфера, второй состав сборной Украины U-23.

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В итоге в финале Динамо-Одесса (Денис Носков, Роман Новиков, Виталий Шорсткий, Эрнесто Ткачук) победила СумГУ – 22:15.

В женской категории в плей-офф вышли два состава сборной Украины U-23 и два состава Франковск-ПНУ. В итоге в финале первый состав сборной (Ульяна Дацко, Вероника Любинець, Елизавета Митина, Наталья Цюбик) победил вторую команду Франковск-ПНУ – 18:12.

Сезон летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3 продолжается. Следующий тур состоится 17-18 июля в Миргороде.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Киеве на территории столичного выставочного комплекса ВДНХ во время грандиозного фестиваля Atlas Weekend состоялся второй этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3, в котором определились победители среди мужчин.