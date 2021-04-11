"Одесса" принимает "Киев-Баскет": анонс Суперлиги Париматч 11 апреля

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 11 апреля, состоятся очередные два поединка в Суперлиге Париматч.

Тернополь - Николаев

Тернополь, ФОК

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT

В первом матче субботы Тернополь сыграет дома против Николаева. После поражения от Киев-Баскета у команды Дмитрия Забирченко будет возможно вернуться в тройку. Корабелы уже давно не претендуют на место в восьмерке, но команды, которым не имеют турнирных задач, часто играют раскованно и становятся серьезной проблемой для соперников. Тернополь даже без Эдриэна Боуи, до сих пор не вернулся к ротации команды остается фаворитом в этой игре и иметь возможность закрыть сезонную серию с Николаевом всухую.

Одесса - Киев-Баскет

Одесса, СК Динамо

Начало матча - 16:00

Трансляция - Obozrevatel

Во втором матче игрового дня Одесса сыграет против лидера чемпионата. Еще одна игра, в которой команда из-за пределов топ-8 будет противостоять команде из верхней части турнирной таблицы. Киевляне продолжают свое выездное турне и после выезда где Тернополя отправились на берег Черного моря. Одесса в первом матче недели проиграла дома Прометей, киевляне добыли супертяжелыую победу в изнурительной игре против Тернополя. Киев-Баскет выиграл все три предыдущих матча регулярки у "Одессы" и будет фаворитом сегодня, но на легкую жизнь команде Айнарс Багатскиса ожидать не приходится.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Прометей" выиграл женский чемпионат Украины по баскетболу.