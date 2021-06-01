Назван состав мужской сборной Украины по баскетболу 3х3 на квалификационный турнир ОИ-2020

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу 3х3 Олег Юшкин определил состав команды на универсальный квалификационный турнир Олимпиады-2020. В окончательный выбор тренерского штаба вошли Евгений Балабан, Александр Кобец, Антон Давидюк, Антон Мусиенко, Денис Носков.

По регламентным требованиям два игрока команды входят в топ-10 национального рейтинга. У нас это Евгений Балабан и Антон Мусиенко. За последние путевки на Олимпиаду команды будут бороться 4-6 июня в венгерском Дебрецене в универсальном квалификационном турнире. Украинская сборная отправляется туда утром 2 июня.

Всего на одну путевку претендуют шесть сборных в категории. На групповом этапе Украина сыграет со Словенией и Бельгией. Победитель группы выходит полуфинал. Вторая и третья команды – в четвертьфинал. Путевку на Олимпиаду получит победитель квалификации.

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Сборная Украины по рейтинговому принципу не играла в основной квалификации в австрийском Граце. Украинцев даже не было среди основных участников универсальной квалификации в Дебрецене. Наша команда была второй в очереди на участие.

Выход на Олимпиаду в Граце Латвии, Нидерландов и Польши позволили украинцам бороться за олимпийскую путевку. Так же дополнительный шанс на квалификацию получила Бельгия, которая будет выступать с нами в группе. В Граце бельгийцы выиграли три из четырех матчей в группе, но этого не хватило для продолжения борьбы в плей-офф отбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла пробиться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.