Назван расширенный состав женской сборной Украины по баскетболу 3х3 на матчи олимпийской квалификации

Тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу 3х3 определился с расширенным составом команды на матчи олимпийской квалификации, которые пройдут 26-30 мая в австрийском Граце.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), наставник сборной Владимир Холопов взял на двухнедельный сбор в "Буковель" семь игроков. Полностью список баскетболисток, которые будут готовиться к отбору на Олимпиаду в Токио, выглядит следующим образом:

Юлия Мусиенко

Кристина Филевич

Анна Рулева

Анна Ольховик

Виктория Кондусь

Елизавета Митина

Наталья Цюбик

Напомним, что Украина попала в отборочную группу В, где ей будут противостоять Япония, Иран, Туркменистан и Австралия. Для попадания на Олимпийские игры нашей команде нужно сначала занять одно из двух первых мест в квинтете, а затем успешно выступить в плей-офф из восьми сборных, только три из которых получат путевки на ОИ в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, данк украинца Дмитрия Smoove Кривенко признали лучшим моментом в истории финалов мирового тура по баскетболу 3х3.