Матчи в Харькове, Кривом Роге и Николаеве: анонс Суперлиги Windrose 3 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 3 октября, состоятся очередные три матча в Суперлиге Windrose. Игры пройдут в Харькове, Кривом Роге и Николаеве

3 октября

Харьковские Соколы - Запорожье

Харьков, СК Локомотив

Начало матча - 13:00

Трансляция - XSPORT

В первой игре воскресенья Харьковские Соколы дома сыграют против Запорожье - Валерий Плеханов противостоять своей бывшей команде и лично бывшему помощнику Станиславу Овдеенко.

Обе команды пока в новом сезоне не побеждали: Соколы проиграли Днепру и Прометей, а Запорожья на выезде тоже потерпел поражение от чемпиона Украины. Эти коллективы в этом сезоне будут бороться за попадание и лидирующие позиции в плей-офф, поэтому победы в матчах с прямыми конкурентами являются важной составляющей итогового успеха в регулярке. Соперники уже познакомились друг с другом во время контрольных матчей в межсезонье, но первая официальная встреча, безусловно, это совсем другая история.

Видео дня

Кривбасс - Киев-Баскет

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча - 15:00

Трансляция - YouTube ФБУ

Во второй игре воскресенья новичок сезона Кривбасс сыграет против бронзвого призера прошлого первенства Киев-Баскета. Здесь, как и в матче в Харькове, мы станем свидетелями противостояния бывшего главного тренера и ассистента - Айнарс Багатскис против Артема Слипенчука. Также против киевлян сыграет бывший центровой команды Владислав Коренюк, который выступал за столичный клуб в течение двух последних сезонов.

Обе команды провели тяжелые и изнурительные матчи в пятницу, в которых сумели получить волевые победы над Тернополем и Николаевом. Поэтому сегодня на первый план выйдет функциональная готовность команд на старте сезона. Фаворитом в этом матче выглядит киевский клуб, но вторая выездная игра за три дня может стать серьезным вызовом для Киев-Баскета. Кривбасс, почувствовав вкус побед, попытается нанести столичному клубу первое поражение в сезоне.

Николаев - Тернополь

Николаев, СК Надежда

Начало матча - 16:00

Трансляция - Obozrevatel

Закрывать игровой уикенд матч в Николаеве, где корабли сыграют против Тернополя. Команды проиграли матчи пятницы в овертаймах и сегодня попытаются улучшить свое положение во втором матче недели.

Преимуществом корабелов выглядит домашняя площадка и, судя по первым матчам сезона, общая игровая готовность команды на старте сезона. Николаев убедительно победил Кривбасс и был очень близок к победе в матче с Киев-Баскет. Тернополь также проиграл команде Айнарс Багатскиса дома, после чего еще и уступил в Кривом Роге.

Три подряд поражения - не то, на что рассчитывал Дмитрий Забирченко, поэтому сегодня его команда будет делать все, чтобы одержать первую победу в сезоне и нанести второе подряд поражение команде Арниса Вецвагарса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября киевский "Будивельник" победил "Химик" 76:72,а "Черкаськи Мавпы" на своей площадке уступили БК "Одесса" 81:86.