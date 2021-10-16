"Кривбасс" против "Мавп", "Будивельник" в гостях у "Николаева": анонс Суперлиги Windrose 16 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 16 октября, состоятся два матча Суперлиги Windrose. Поединки элитного первенства страны продут в Кривом Роге и Николаеве.

Кривбасс - Черкаськи Мавпы

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча - 14:00

Трансляция - Obozrevatel

В первой игре субботы Кривбасс на своей площадке сыграет против Черкаських Мавп. Команда Артема Слипенчука находится на 50% побед после домашнего поражения от Будивельника, а Черкаськи Мавпы вместе с Тернополем имеют худший показатель в лиге - 1 победа в 6 поединках.

Для хозяев домашний матч является хорошей возможностью вернуться на положительный баланс побед / поражений, а для Мавп выезд в Кривой Рог - шанс прервать серию из 5 подряд неудач. Команда Максима Михельсона пока не демонстрирует своего максимума, а подопечным Артема Слипенчука не всегда хватает стабильности.

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Напомним, Кривбасс в первой игре 4 игровой недели дома уступил Будивельнику, а Черкаськи Мавпы на выезде проиграли Николаеву.

Николаев - Будивельник

Николаев, СК Надежда

Начало -17: 00

Трансляция - YouTube ФБУ

Во втором матче Николаев сыграет против Будивельника. Обе команды выиграли свои первые матчи игрового недели и попытаются завершить его без поражений.

Будивельник выглядит фаворитом в этом противостоянии, хотя команда Игорса Миглиниекса не всегда выступает стабильно, о чем свидетельствует поражение в Черкассах и тяжеленные победы над Химиком и Запорожьем.

Корабелы в новом сезоне выиграли 2 из 6 матчей, у киевлян 4 победы аналогичного количества сыгранных поединков. Победить мощную столичную команду - нелегкая задача для коллектива Арниса Вецвагарса. Но никогда не стоит забывать о факторе домашней площадки для Николаева, ведь часто именно он играет ключевую роль.