"Кривбасс" против "Мавп", "Будивельник" в гостях у "Николаева": анонс Суперлиги Windrose 16 октября
В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 16 октября, состоятся два матча Суперлиги Windrose. Поединки элитного первенства страны продут в Кривом Роге и Николаеве.
Кривбасс - Черкаськи Мавпы
Кривой Рог, СК КТУ
Начало матча - 14:00
Трансляция - Obozrevatel
В первой игре субботы Кривбасс на своей площадке сыграет против Черкаських Мавп. Команда Артема Слипенчука находится на 50% побед после домашнего поражения от Будивельника, а Черкаськи Мавпы вместе с Тернополем имеют худший показатель в лиге - 1 победа в 6 поединках.
Для хозяев домашний матч является хорошей возможностью вернуться на положительный баланс побед / поражений, а для Мавп выезд в Кривой Рог - шанс прервать серию из 5 подряд неудач. Команда Максима Михельсона пока не демонстрирует своего максимума, а подопечным Артема Слипенчука не всегда хватает стабильности.
Напомним, Кривбасс в первой игре 4 игровой недели дома уступил Будивельнику, а Черкаськи Мавпы на выезде проиграли Николаеву.
Николаев - Будивельник
Николаев, СК Надежда
Начало -17: 00
Трансляция - YouTube ФБУ
Во втором матче Николаев сыграет против Будивельника. Обе команды выиграли свои первые матчи игрового недели и попытаются завершить его без поражений.
Будивельник выглядит фаворитом в этом противостоянии, хотя команда Игорса Миглиниекса не всегда выступает стабильно, о чем свидетельствует поражение в Черкассах и тяжеленные победы над Химиком и Запорожьем.
Корабелы в новом сезоне выиграли 2 из 6 матчей, у киевлян 4 победы аналогичного количества сыгранных поединков. Победить мощную столичную команду - нелегкая задача для коллектива Арниса Вецвагарса. Но никогда не стоит забывать о факторе домашней площадки для Николаева, ведь часто именно он играет ключевую роль.