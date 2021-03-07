"Киев-Баскет" против "Запорожье": анонс Суперлиги Париматч 7 марта

В воскресенье, 7 марта, в чемпионате Украины по баскетболу пройдут очередные поединки в Суперлиге Париматч.

Харьковские Соколы – Химик

Харьков. ФСК Локомотив

Начало – 13:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Соперники уже в третий раз сыграют между собой текущего сезона. В двух предыдущих поединках побеждали южненцы. На этот раз они мотивированы желанием взять реванш за поражение в предыдущем матче против Днепра. Харьковчане будут играть дома после изнурительного предыдущего матча с двумя овертайме против Одессы.

Тернополь – Прометей

Тернополь. ФОК

Начало – 14:00

Трансляция – Xsport, YouTube ФБУ

Соперники уже обменялись домашними победами в текущем сезоне, и теперь одна из команд выйдет в лидеры в личном серии.

Хозяева в предыдущем матче также дома одолели Запорожье. Прометей до этого уступил на выезде Киев-Баскет.

Днепр – Одесса

Днепр. КСК Шинник

Начало – 15:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Днепр побеждал одесситов в двух предыдущих поединках текущего сезона. Перед третьей встречей команда Дениса Журавлева драматической победой против Химика прервала серию поражений. Одесса в предыдущем матче в тяжелой борьбе уступила на выезде Харьковским Соколам.

Киев-Баскет – Запорожье

Киев. ПС Венето

Начало – 16:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

В двух предыдущих поединках сезона команды обменялись гостевыми победами. На этот раз настроение у соперников перед третьим встречей диаметрально противоположный. Киевляне в предыдущем матче уверенно переиграли Прометей, а запорожцы уступили в Тернополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта "Киев-Баскет" победил "Прометей" в битве лидеров Суперлиги Париматч. На площадке Дворца спорта "Венето" команда Айнарса Багатскиса была убедительнее соперника – 72:61.