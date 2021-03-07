"Киев-Баскет" против "Запорожье": анонс Суперлиги Париматч 7 марта
В воскресенье, 7 марта, в чемпионате Украины по баскетболу пройдут очередные поединки в Суперлиге Париматч.
Харьковские Соколы – Химик
Харьков. ФСК Локомотив
Начало – 13:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Соперники уже в третий раз сыграют между собой текущего сезона. В двух предыдущих поединках побеждали южненцы. На этот раз они мотивированы желанием взять реванш за поражение в предыдущем матче против Днепра. Харьковчане будут играть дома после изнурительного предыдущего матча с двумя овертайме против Одессы.
Тернополь – Прометей
Тернополь. ФОК
Начало – 14:00
Трансляция – Xsport, YouTube ФБУ
Соперники уже обменялись домашними победами в текущем сезоне, и теперь одна из команд выйдет в лидеры в личном серии.
Хозяева в предыдущем матче также дома одолели Запорожье. Прометей до этого уступил на выезде Киев-Баскет.
Днепр – Одесса
Днепр. КСК Шинник
Начало – 15:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Днепр побеждал одесситов в двух предыдущих поединках текущего сезона. Перед третьей встречей команда Дениса Журавлева драматической победой против Химика прервала серию поражений. Одесса в предыдущем матче в тяжелой борьбе уступила на выезде Харьковским Соколам.
Киев-Баскет – Запорожье
Киев. ПС Венето
Начало – 16:00
Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ
В двух предыдущих поединках сезона команды обменялись гостевыми победами. На этот раз настроение у соперников перед третьим встречей диаметрально противоположный. Киевляне в предыдущем матче уверенно переиграли Прометей, а запорожцы уступили в Тернополе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта "Киев-Баскет" победил "Прометей" в битве лидеров Суперлиги Париматч. На площадке Дворца спорта "Венето" команда Айнарса Багатскиса была убедительнее соперника – 72:61.