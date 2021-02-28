"Киев-Баскет" против "Тернополя": анонс Суперлиги Париматч 28 февраля

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 28 февраля, пройдут очередные два поединка в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

Киев-Баскет - Тернополь

Киев, ПС Венето-Спорт

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT

В первой игре воскресенья Киев-Баскет принимать дома Тернополь. Это будет третья встреча соперников в регулярном чемпионате и пятая в сезоне, учитывая дуэль клубов в 1/8 финала Кубка Украины. В регулярке дважды побеждали подопечные Айнарс Багатскиса, в кубковом противостоянии соперники обменялись победами, но лучшая разница добыта в домашней игре, которая позволила киевлянам выйти в четвертьфинал.

Соперники встретятся в столице после выездных поединков Киев-Баскет получил важнейшую победу в Днепре, а Тернополь ожидаемо победил в Николаеве. Оба коллектива находятся в верхней части турнирной таблицы, поэтому сегодня кроме интригующего противостояния ждем от этой встречи и баскетбола высокого уровня.

Черкаськи Мавпы - Запорожье

Черкассы, ПС Строитель

Начало матча - 16:00

Трансляция - Oboz TV

В третий раз в регулярном чемпионате сыграют Черкаськи Мавпы и Запорожье. Хозяева площадки попытаются сократить отставание в сезонной серии, подходя к игре в хорошем настроении после домашней победы в игре против Прометея. Для Запорожья эта игра будет первой и последней в рамках игровой недели.

Команда Валерия Плеханова пока после поражения Прометея поднялась на третье место в турнирной таблице и будет фаворитом в игре против Мавпы. Но нужно понимать, что черкащане в начале сезона и сейчас - это, как говорится, две большие разницы. Мавпы набрали форму и является опасным соперником для любой команды Суперлиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

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