'Киев-Баскет' представил новую коллекцию фанатской одежды с участием Айнарса Багатскиса

Сегодня в продажу поступила новая коллекция клубной одежды столичного "Киев-Баскета". Линейка нынешнего сезона 2020/21 называется "Желто-черная территория".

Именно эта фраза раньше красовалась на фанатском баннере, а впоследствии стала полноценным девизом официальной клубной атрибутики.

Хедлайнерами новой коллекции стали фирменные худи, которые представили в том числе и главный тренер киевлян Айнарс Багатскис, тренер по физической подготовке Марис Брузикс, а также лидеры женской команды – Тайнис Мартин и Дарья Дубнюк.

В клубе подчеркивают, что при создании новой клубной коллекции старались максимально дополнить вещи действительно интересными элементами, поэтому худи украшены специальными вставками на манжетах, а также лентами, выполненными в традиционных клубных цветах.

Также в клубе представили классическую кофту, изготавливаемую техническом партнером - итальянским брендом спортивной одежды ERREA, который уже на протяжении четырех сезонов экипирует киевлян.

Помимо этого, в клубе обещают в ближайшее время дополнить коллекцию новыми вещами, которые удивят фанатов баскетбола своей неординарностью. Все это выйдет в рамках вышеупомянутой линейки.

Клубная коллекция "Желто-черная территория" стала дополнением к ранее представленной фанатской линейке "Желто-черный Киев", предназначенной для фанатского движения клуба "Сектор 10".

Приобрести новую коллекцию "Желто-черная территория" можно по ссылке: https://bit.ly/30gtGOU.